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Giriş Tarihi: 13.8.2024 11:05

24 yıl hapisle aranıyordu: Yakalandığında jandarmaya söyledikleri pes dedirtti!

Muğla'da 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis kararı bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı. Kendini emekli Albay olarak tanıtan şahıs, görevli personele rüşvet teklifinde bulundu.

İHA
24 yıl hapisle aranıyordu: Yakalandığında jandarmaya söyledikleri pes dedirtti!

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 3 ayrı suçtan 24 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 51 yaşındaki O.V. Köyceğiz İlçesi Gülpınar Mahallesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

PERSONELE RÜŞVET TEKLİF ETTİ!

Şahsın başkasına ait kimlik kartını kullandığı, kendisini emekli albay olarak tanıttığı ve gerçek kimliğinin tespit edilmesi üzerine görevli personele rüşvet teklif ettiği tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir.

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24 yıl hapisle aranıyordu: Yakalandığında jandarmaya söyledikleri pes dedirtti!
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