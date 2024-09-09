24 yıl hapisle aranıyordu: Yakalanmamak için bulduğu taktik polisi bile şaşırttı!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri il genelinde hırsızlık şüphelisi ile aranan şahısları yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda ekipler, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde saldırgan köpek ile gezen bir şahsın durumundan şüphelendi.