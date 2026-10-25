25 Ekim 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, çarşamba ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden duyuruluyor. Oyuncular, belirlenen günlerde yapılan çekilişlerin ardından kuponlarını kontrol ederek sonuçları öğrenebiliyor.