Haberler Yaşam Haberleri 25 Ekim MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu
Giriş Tarihi: 26.10.2026 00:14 Son Güncelleme: 26.10.2026 00:16

25 Ekim MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye'de 25 Ekim 2026 tarihli bölümde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya veda etmemek için mutfakta hünerlerini sergileyen eleme adayları, şeflerin değerlendirmesinden geçmek için mücadele etti. Gecenin sonunda verilen kararın ardından MasterChef'te kim elendi sorusu yanıtını buldu ve yarışmaya veda eden isim belli oldu.

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25 Ekim MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu
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MasterChef Türkiye'de 25 Ekim Pazar akşamı haftanın vedası yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar, bir sonraki haftaya kalabilmek için mutfakta hünerlerini sergilerken şeflerin değerlendirmesi gecenin sonucunu belirledi. Yarışmaya veda eden ismin açıklanmasıyla MasterChef'te kim elendi sorusu da yanıt buldu.

25 Ekim MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu

25 EKİM 2026 MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi tamamlandı. 25 Ekim 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, eleme potasında yer alan yarışmacılar ana kadroda kalabilmek için mücadele etti.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından MasterChef'e veda eden isim EMRE oldu.

25 Ekim MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de dokuzuncu haftanın eleme potasında sekiz yarışmacı yer aldı. Haftalık mücadelelerin ardından eleme gecesinde tezgâh başına geçen isimler, yarışmaya devam edebilmek için hünerlerini sergiledi.

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25 Ekim MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu

25 Ekim 2026 tarihli eleme gecesinde potada bulunan yarışmacılar şunlardı:

Enes

Emre

Ayşe

Eyyüp Can

Nilay

Burçin

Tolgahan

Hasan Alp

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25 Ekim MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu
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