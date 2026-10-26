25 Ekim MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye'de 25 Ekim Pazar akşamı haftanın vedası yaşandı. Eleme potasındaki yarışmacılar, bir sonraki haftaya kalabilmek için mutfakta hünerlerini sergilerken şeflerin değerlendirmesi gecenin sonucunu belirledi. Yarışmaya veda eden ismin açıklanmasıyla MasterChef'te kim elendi sorusu da yanıt buldu.