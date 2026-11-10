2.5 milyonluk büyük ikramiyeyi oğluna kaptırıyordu! Bileti kazımaya karar verince...

EŞİNE ALDIRDIĞI BİLETLE HAYATININ SÜRPRİZİNİ YAŞADI
Baltimore'daki Orleans Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye giden eşi, eve kazı-kazan biletiyle döndü. Bileti teslim alan kadın, hayatının en büyük sürprizlerinden biriyle karşılaştı. Biletin altından tam 50 bin dolarlık büyük ikramiye çıktı.
BİLETİ HEDİYE ETMEKTEN SON ANDA VAZGEÇTİ
Piyango yetkililerine açıklamalarda bulunan şanslı kadın, bileti kazımadan önce 18 yaşına girmeye hazırlanan oğluna doğum günü hediyesi olarak saklamayı düşündüğünü itiraf etti. Ancak son anda kararını değiştirerek bileti kendisi kazımaya karar verdiğini dile getirdi.
Büyük ikramiyeyi kıl payı başkasına vermekten kurtulan talihli kadın, kazandığı parayı biriken faturaları ödemek, birikimlerini artırmak ve oğlunun gelecek masraflarına destek olmak için kullanacağını söyledi.
İngiltere'de Ulusal Piyango, 1 milyon sterlin (yaklaşık 66 milyon Türk lirası) değerinde büyük ikramiyeyi kazanan ama bundan henüz haberi olmayabilecek olan o gizemli talihlinin peşine düştü. Büyük ikramiye çıkan biletin sahibi belirlenen süre içerisinde kendini belli etmezse 1 milyon sterlinin tamamını kaybedecek.
Ulusal Piyango'nun talep edilmemiş ödüller listesine göre kazanan bilet, 13 Ekim 2026 Salı günü yapılan çekiliş için Essex'te bulunan Thurrock bölgesinden satın alındı.
1 MİLYON STERLİN DEĞERİNDEKİ PİYANGOYU KAZANDI
1 milyon sterlin değerindeki ödül, diğer biletler ile birlikte otomatik olarak verilen ve yalnızca İngiltere'deki katılımcılara özel bir çekilişten çıktı. 1 milyon sterlinlik biletin kodu ise JHDR 46235.
BİLETİN SAHİBİNİ ARIYORLAR
Piyangonun işletmecisi Allwyn'deki kıdemli talihliler danışmanı olarak görev yapan Andy Carter, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
'Bu bir tatbikat değil. Dışarıda, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek 1 milyon sterlinlik ödülün sahibi olduğundan haberi olmayan biri var. Biz de şanslı pembe biletin sahibini bulmak ve kazandığı parayı ona ödemek için bir görev yürütüyoruz.'
11 NİSAN 2027'YE KADAR VAKTİ VAR
İngiltere'de piyango ödülleri için çekiliş tarihinden itibaren 180 gün, yani yaklaşık 6 ay süre tanınmış durumda. Bu nedenle talihlinin ödülünü istemek için 11 Nisan 2027 gece yarısına kadar vakti bulunuyor.
Biletini kaybettiği için elinde olmayan ancak ödülün sahibi olduğuna inanan kişiler de Allwyn'e yazılı olarak başvuru sağlayabiliyor.
Ancak bu başvurunun çekiliş tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Yani bileti kaybolan talihli için zaman çok daha dar.
TALİHLİ ÇIKMAZSA PARA NEREYE GİDECEK?
Biletin sahibinin son tarihe kadar ortaya çıkmadığı takdirde 1 milyon sterlin ve bu paranın o süre içerisinde kazandığı tüm faiz, Ulusal Piyango'nun Birleşik Krallık genelinde desteklediği hayır projelerine aktarılacak.
İngiltere'de bu durum ilk kez yaşanmıyor. Ulusal Piyango'nun listesinde şu anda Thurrock'taki bilete ek olarak sahibini bekleyen başka büyük ödüller de var. Bunların en büyüğü, haziran ayında Galler'deki Rhondda Cynon Taf'tan alınan bir biletle kazanılan 12 milyon sterlinlik ikramiyenin son başvuru tarihi de 3 Aralık 2026.