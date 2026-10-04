2,5 yaşındaki Yakup’un katili babası çıktı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 ayrı dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. En eskisi 39, en yenisi ise 3 yıllık olan faili meçhuller, yeni tanık ifadeleri, HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri ile adli tıp incelemeleriyle çözüldü. Şanlıurfa'dan Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine gelen mevsimlik işçi ailesinin oğlu 2.5 yaşındaki Yakup Bozkurt, 8 Mayıs 2012'de kayboldu. 20 Ağustos'ta ise cansız bedeni beton büz boru içinde gizlenmiş halde bulundu. Yeniden açılan dosyada teknik çalışmalar sonucu anne ve babasının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Anne Huriye Çiftçi'nin ifadesinde, oğlu kaybolduktan birkaç gün sonra, o dönemde evli olduğu eski eşi Abdurrezak Bozkurt'un elinde kan ve yara izleriyle gelip merhem istediğini ve ağladığını; nedenini sorduğunda ise "Sus, Yakup bende" diyerek boğazını sıktığını anlattı. Baba tutuklanırken, 5 şüpheli serbest bırakıldı.

21 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Yozgat'ta 2005 yılında öldürülen Hamza Gedik cinayetiyle ilgili 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da 2007'de öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında Erkan Aydemir ve Ayhan Baysal tutuklandı. Kilis'te 2014'te ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyasında Ramazan Uzşener, Duran Uzşener ve Cengiz İçer gözaltına alındı Kayseri Asri Mezarlığı'nda 9 Ekim 2023'te cansız bedeni bulunan yüzde 84 engelli Fehmi Lup cinayetinde Mehmet Can Dilekçi tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör