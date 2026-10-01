25 yıllık CHP üyesi, 3 dönem belediye başkanıydı: Vahap Akay CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı

Çerkezköy siyasetinde uzun süredir konuşulan süreç, Ankara'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen törenle resmiyet kazandı. 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Çerkezköy Belediye Başkanı seçilen Akay, 25 yıllık parti geçmişinin ardından yeni siyasi adresini belirledi.

"BENİM MESELEM MAKAM DEĞİL, ÇERKEZKÖY"

CHP'den ayrılık kararının ardından bağımsız olarak görevini sürdüren Akay, kararının temelinde makam veya koltuk hesabı bulunmadığını vurguladı. Akay, "Benim meselem makam ya da koltuk değil, Çerkezköy" diyerek önceliğinin ilçenin sorunlarının çözülmesi ve vatandaşlara hizmet götürülmesi olduğunu ifade etti. Bu süreçte Çerkezköy'ün ulaşım, altyapı, yol ve su gibi sorunlarını gündeme getiren Akay, belediyenin ihtiyaçları konusunda daha etkin bir koordinasyon gerektiğini savundu.

"SİYASİ KAVGA HİZMETİN ÖNÜNÜ KESTİ"

Akay, CHP'den istifa sürecine ilişkin SABAH'a yaptığı değerlendirmede Tekirdağ'da son yıllarda yaşanan siyasi tartışmaların hizmet süreçlerini de etkilediğini ileri sürdü. "Tekirdağ'da yaşanan siyasi kavgayı, gürültüyü duymayan kalmadı. Yaşananlar boyunu aştı, millete hizmetin önünü kesmeye başladı" diyen Akay, parti içerisindeki bazı ilişkilerin hizmet anlayışının önüne geçtiğini savundu.

Akay, "Çünkü eş, dost, ahbap, akrabalık ve hemşehricilik ilişkileri her şeyin önüne geçti. Biz 'Ağababa Ocağı'ndan olmadığımız için bunları yaşadık" ifadelerini kullandı.

"BABA OCAĞI, AĞABABA OCAĞI'NA DÖNÜŞTÜ"

CHP'nin Tekirdağ'daki yönetim anlayışına ilişkin eleştirilerini sürdüren Akay, daha önce yaptığı "Baba Ocağı" vurgusuna da gönderme yaptı. 2025 yılındaki CHP Tekirdağ İl Kongresi'nde "Baba Ocağı Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin babasının oyuncağı değildir" dediğini hatırlatan Akay, parti içerisinde yaşanan değişime ilişkin şu ifadeleri kullandı: "103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi son üç yılda eş, dost, ahbap ve hemşehricilik ilişkileriyle yönetildi. Baba Ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Ağababa Ocağı'na dönüştüğü bir döneme hep birlikte şahitlik ettik."

"GENEL MERKEZE ULAŞAMADIM"

Akay'ın istifa sürecinde öne çıkardığı başlıklardan biri de CHP Genel Merkezi ile iletişim konusunda yaşadığını söylediği sorunlar oldu. Çerkezköy'ün ihtiyaçlarını ve belediyenin taleplerini parti yönetimine aktarmaya çalıştığını belirten Akay, sorunların çözümü noktasında yeterli muhatap bulamadığını ileri sürdü. Akay, parti içerisindeki bazı yöneticilerin belediye başkanlarının taleplerine kulak vermediğini savunarak, "Belediye başkanlarının sesini duymayan bir yönetim anlayışıyla üç yıl mücadele ettik" dedi.

Akay ayrıca CHP içerisinde kendisine yönelik yaklaşımı eleştirerek, "Kendisini il başkanı sanan, uzaktan kumandalı, iradesi elinde olmayan insanların baş tacı edildiği bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Çünkü biz 'Ağababa Ocağı'ndan olmadık. İyi ki de olmamışız" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR VE TESKİ ELEŞTİRİSİ

Akay, Çerkezköy'ün sorunlarının çözümünde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ ile yaşanan koordinasyon sıkıntılarını da gündeme getirdi. İlçenin altyapı, su, ulaşım ve yol ihtiyaçlarının karşılanması konusunda daha güçlü bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirten Akay, belediyenin vatandaşlardan gelen talepleri karşılamakta zaman zaman zorlandığını ifade etti. Akay'a göre, Çerkezköy gibi sanayi ve nüfus bakımından hızla büyüyen bir ilçenin sorunlarının çözümünde yerel yönetimler arasındaki koordinasyon kadar merkezi hükümetle kurulacak güçlü iletişim de önem taşıyor.

"ARTIK AYNI ÇATI ALTINDA SİYASET YAPAMAM"

25 yıllık CHP geçmişine rağmen istifa kararı alan Akay, mevcut parti yönetimiyle aynı çatı altında siyaset yapmasının mümkün olmadığını belirtti. İstifasının ardından yaklaşık iki ay bağımsız belediye başkanı olarak görev yapan Akay, bu dönemde de Çerkezköy için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

Vahap Akay'ın AK Parti'ye katılımı Ankara'da düzenlenen törenle resmileşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sahneye çıkan Akay'ın rozetini Erdoğan taktı. Rozet töreninin ardından AK Parti ailesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akay, bundan sonraki süreçte de önceliğinin Çerkezköy olduğunu vurguladı. Çerkezköy'ün sanayi, nüfus ve ekonomik kapasitesiyle Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Akay; ulaşım, altyapı, çevre ve sosyal hizmetler başta olmak üzere ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması için merkezi hükümetle daha güçlü koordinasyon hedeflediğini ifade etti.

Akay'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte Çerkezköy Belediyesi'nde yaklaşık 12 yıllık CHP yönetiminin ardından yeni bir siyasi dönem başlamış oldu.