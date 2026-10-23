255 kilo bonzai üretecek ham madde ele geçirildi: Şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, M.Ş.U. isimli şüphelinin İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TAKİBE ALINDI

Elde edilen bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 57 yaşındaki şüpheliyi Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde takibe aldı. Şüpheli, Adapazarı gişelerinden çıkış yaptığı sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında gerçekleştirilen aramalarda, sentetik kannabinoid ham maddesi olarak bilinen 85 gram A-M 2201 ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyet ekiplerince ele geçirilen 85 gram ham maddenin, yaklaşık 255 kilo bonzai üretiminde kullanılabilecek miktarda olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında yakalanan M.Ş.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör