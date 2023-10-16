Kocaeli’de 26 araç birbirine girdi: 2’si ağır 13 yaralı

26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Anadolu Otoyolu üzeri Acısu mevkiinde meydana geldi. Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aynı istikamette seyir halinde olan diğer araçlara çarptı. Aynı istikamette olan ve kazayı fark edemeyen araçlarda ard arda birbirleriyle çarpıştı.

2'Sİ AĞIR 13 YARALI!

Kazada 26 araç birbirine girerken 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Kazaya tanık olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ederken, yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara yaptıkları ilk müdahale sonrası çevre hastanelere sevk etti