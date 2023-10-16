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Giriş Tarihi: 16.10.2023 23:52 Son Güncelleme: 17.10.2023 00:17

Kocaeli'de 26 araç birbirine girdi: 2'si ağır 13 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre 26 araç kazaya karıştı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de 26 araç birbirine girdi: 2’si ağır 13 yaralı

26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Anadolu Otoyolu üzeri Acısu mevkiinde meydana geldi. Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aynı istikamette seyir halinde olan diğer araçlara çarptı. Aynı istikamette olan ve kazayı fark edemeyen araçlarda ard arda birbirleriyle çarpıştı.

2'Sİ AĞIR 13 YARALI!

Kazada 26 araç birbirine girerken 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Kazaya tanık olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ederken, yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara yaptıkları ilk müdahale sonrası çevre hastanelere sevk etti

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Kocaeli'de 26 araç birbirine girdi: 2'si ağır 13 yaralı
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