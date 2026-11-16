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Giriş Tarihi: 16.11.2026 21:13

26 yaşındaki tıbbi tekniker evinde ölü bulundu

Samsun'da meydana gelen olayda, 26 yaşındaki tıbbi tekniker Murat Işık, evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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İHA İHA
26 yaşındaki tıbbi tekniker evinde ölü bulundu
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Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Samsun Şehir Hastanesi'nde tıbbi tekniker olarak görev yapan Murat Işık'ın (26) işe gitmemesi ve iş arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde yaşadığı eve girildi. Evde Işık, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bekar olan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Işık'ın ailesinin Sivas'ta ikamet ettiği belirtildi. Murat Işık'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Bakanlığına gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

#SAMSUN
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26 yaşındaki tıbbi tekniker evinde ölü bulundu
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