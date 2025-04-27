26 yaşındaki Yazgülü Çoban’ı sokak ortasında katletti: Korkunç cinayette sarkıntılık iddiası!

PEŞİNDEN ATEŞ ETTİ

Kız arkadaşıyla evden ayrıldığını belirten Mehmet T., ev sahibi Gülabi Ç.'nin peşlerinden gelerek Yazgülü'ne ateş ettiğini söyledi. Yazgülü'nü vurarak olay yerinden kaçtığını belirten Mehmet T. olayların böyle yaşandığını söyledi. Bu ifadeler üzerine polis şüpheli Gülabi Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli Gülabi Ç. olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak emniyette götürüldü.