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Giriş Tarihi: 08.11.2026 09:07

26 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü kıskıvrak yakalandı

Ankara'da hakkında 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak 8 yıldır aranan F.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

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26 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü kıskıvrak yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

FİRARİ KISKIVRAK YAKALANDI

Bu kapsamda ekipler, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak 8 yıldır aranan F.D'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.D'nin Adana'da oluşturduğu suç örgütü ile adam öldürme, yaralama, kaçırma ve rehin alma, zorla senet imzalatma olaylarında yer aldığı öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA #ADANA

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26 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü kıskıvrak yakalandı
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