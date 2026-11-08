26 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü kıskıvrak yakalandı

FİRARİ KISKIVRAK YAKALANDI

Bu kapsamda ekipler, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak 8 yıldır aranan F.D'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.D'nin Adana'da oluşturduğu suç örgütü ile adam öldürme, yaralama, kaçırma ve rehin alma, zorla senet imzalatma olaylarında yer aldığı öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör