260 konutun gelirlerini gasp eden şahıslar hakim karşısına çıktı: "Benim konuşma tarzım şiveli o yüzden…”

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Konyaaltı ilçesinde 260 konut, 40 apart daireden oluşan rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmadığı, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları ileri sürülen suç örgütüne yönelik 6 Mart'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda; Antalya'da 12, Batman ve Diyarbakır'da 1'er olmak üzere 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Evgeny Abramov, 300 daireli sitede bulunan 9 konutundan 5'ine şüphelilerden Onur Demirci tarafından el konulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. İlk duruşmada tutuklu 7 sanıktan 4'ü tahliye oldu.