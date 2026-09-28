28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Cumhuriyet Bayramı takvimi

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

Her yıl merak edilen konulardan biri de arife statüsündeki günlerin çalışma saatleridir. Yasalarımıza göre Cumhuriyet Bayramı'nın başlangıcı olan 28 Ekim tarihi, resmi tatil kapsamında yarım gün olarak kabul edilmektedir. Çarşamba gününe denk gelen bu tarihte kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu öğleden sonra hizmet vermemektedir. Saat 13.00 itibarıyla başlayan resmi tatil süreci, sonraki gün tam gün olarak devam eder.