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Giriş Tarihi: 28.09.2026 00:51

28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Cumhuriyet Bayramı takvimi

28-29 Ekim tatil mi sorusu, sonbahar döneminde izin planı yapmak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı coşkusu hafta içine denk gelirken, çalışanlar 28 Ekim resmi tatil mi sorusuna yanıt arayarak şimdiden tatil planlarını şekillendiriyor.

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28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Cumhuriyet Bayramı takvimi
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Türkiye'nin milli bayramlarından biri olan 2026 Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken çalışanlar ve öğrenciler çalışma takvimini netleştirmeye çalışıyor. Resmi tatil günlerinin haftanın hangi günlerine denk geldiği, yıllık izinlerini bu döneme denk getirmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

2026 YILINDA 28 VE 29 EKİM HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Takvim yaprakları 2026 yılını gösterdiğinde, milli bayramların hafta içine denk gelmesi çalışanlar için planlama kolaylığı sağlıyor. Bu yıl 28 Ekim Çarşamba gününe denk gelirken, bayramımızın kutlandığı 29 Ekim Perşembe günü olarak idrak edilecek. Hafta ortasına denk gelen bu tarihler, çalışma hayatını ve okulları doğrudan etkileyen bir takvim akışı sunuyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

Her yıl merak edilen konulardan biri de arife statüsündeki günlerin çalışma saatleridir. Yasalarımıza göre Cumhuriyet Bayramı'nın başlangıcı olan 28 Ekim tarihi, resmi tatil kapsamında yarım gün olarak kabul edilmektedir. Çarşamba gününe denk gelen bu tarihte kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu öğleden sonra hizmet vermemektedir. Saat 13.00 itibarıyla başlayan resmi tatil süreci, sonraki gün tam gün olarak devam eder.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TAM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Perşembe günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle ulusal bayram statüsündedir ve tam gün resmi tatil olarak uygulanmaktadır. Bu özel günde tüm devlet daireleri, okullar, üniversiteler, bankalar ve borsa kapalı olacaktır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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28-29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2026 Cumhuriyet Bayramı takvimi
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