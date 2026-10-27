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Giriş Tarihi: 27.10.2026 13:21

28 Ekim noterler açık mı, saat kaça kadar çalışacak? 2026 Cumhuriyet Bayramı noter çalışma saatleri!

Cumhuriyet Bayramı tatilinin 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak olmasıyla birlikte noterlerin çalışma saatleri de gündeme geldi. Resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, 28 Ekim noterler açık mı, saat kaça kadar çalışacak sorusuna yanıt arıyor. Bayram öncesinde noterliklerde uygulanacak mesai düzenine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

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28 Ekim noterler açık mı, saat kaça kadar çalışacak? 2026 Cumhuriyet Bayramı noter çalışma saatleri!
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Cumhuriyet Bayramı öncesinde resmi evrak işlerini yetiştirmek isteyen vatandaşlar, noterlerin mesai saatlerine gözünü çevirdi. Tatilin hafta ortasında başlamasıyla birlikte vatandaşlar çalışma saatlerini yakından takip ediyor. Noterlerin 28 Ekim'de ne zamana kadar hizmet vereceği ve bayram sonrasında hangi gün yeniden açılacağı da belli oldu.

28 EKİM NOTERLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde noterliklerin çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre 28 Ekim Çarşamba günü noterler yarım gün açık olacak ve saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise resmi tatil başlayacağı için normal noterlik işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

28 EKİM NOTERLER YARIM GÜN MÜ ÇALIŞACAK?

Cumhuriyet Bayramı tatilinin 28 Ekim saat 13.00'te başlamasıyla noterliklerde de yarım günlük çalışma düzeni uygulanacak. Sabah saatlerinde vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirmek için başvuru yapılabilecek.

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA NOTERLER AÇIK MI?

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü olan 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil nedeniyle noterler kapalı olacak. Vatandaşlar, bu tarihte noterlik hizmetlerinden yararlanamayacak. Resmi tatilin sona ermesiyle noterliklerde normal çalışma düzenine dönülecek.

29 EKİM'DE NÖBETÇİ NOTERLER ÇALIŞACAK MI?

Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca nöbet hizmeti, resmi tatillere denk gelmeyen cumartesi ve pazar günlerinde veriliyor. Bu nedenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda nöbetçi noter bulunmayacak.

30 EKİM NOTERLER AÇIK MI, NORMAL MESAİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından 30 Ekim Cuma günü noterlikler yeniden normal mesai düzenine dönecek. Bayram nedeniyle resmi işlemlerini tamamlayamayan vatandaşlar, cuma günü işlemlerini tamamlayabilirler.

Böylece 28 Ekim öğleden sonra başlayan resmi tatilin ardından noter hizmetleri kaldığı yerden devam edecek.

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28 Ekim noterler açık mı, saat kaça kadar çalışacak? 2026 Cumhuriyet Bayramı noter çalışma saatleri!
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