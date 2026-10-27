28 Ekim noterler açık mı, saat kaça kadar çalışacak? 2026 Cumhuriyet Bayramı noter çalışma saatleri!

Cumhuriyet Bayramı öncesinde resmi evrak işlerini yetiştirmek isteyen vatandaşlar, noterlerin mesai saatlerine gözünü çevirdi. Tatilin hafta ortasında başlamasıyla birlikte vatandaşlar çalışma saatlerini yakından takip ediyor. Noterlerin 28 Ekim'de ne zamana kadar hizmet vereceği ve bayram sonrasında hangi gün yeniden açılacağı da belli oldu.