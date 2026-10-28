Haberler Yaşam Haberleri 28 Ekim Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı, kaç TL? İşte yarışmanın sonucu
Giriş Tarihi: 28.10.2026 23:21 Son Güncelleme: 28.10.2026 23:36

28 Ekim Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı, kaç TL? İşte yarışmanın sonucu

Var Mısın Yok Musun yarışmasının yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna bu kez Mete oturdu. 28 Ekim Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanan bölümde 5 milyon TL'lik büyük ödül için kutular açılırken bankanın teklifleri de merak uyandırdı. Yarışmanın ardından Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı, kaç TL aldı soruları öne çıktı.

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28 Ekim Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı, kaç TL? İşte yarışmanın sonucu
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Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasında heyecan bu kez Mete'nin mücadelesiyle devam etti. ATV'de 28 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacı, kutu seçimleri ve banka teklifleri arasında karar verdi. Gecenin ardından Mete'nin yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldığı ve kutusundan hangi tutarın çıktığı merak konusu oldu.

28 Ekim Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı, kaç TL? İşte yarışmanın sonucu

VAR MISIN YOK MUSUN METE NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un 27 Ekim 2026 tarihli bölümünde yarışan Mete, kutu seçimleri ve bankanın teklifleriyle heyecan dolu anlar yaşadı.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında bankanın sunduğu 1 milyon 190 bin TL'lik teklifi kabul eden Mete, yarışmayı bu ödülle tamamladı.

28 Ekim Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı, kaç TL? İşte yarışmanın sonucu

VAR MISIN YOK MUSUN METE'NİN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Var Mısın Yok Musun yarışmasında Mete'nin seçtiği kutudan 3 milyon TL çıktı. Yarışma boyunca farklı kutuları açtırarak büyük ödüle ulaşmaya çalışan Mete, bankanın 1 milyon 190 bin TL'lik teklifini kabul etmişti.
Böylece kendi kutusunda bulunan 3 milyon TL yerine, bankanın sunduğu teklifle yarışmayı tamamladı.

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28 Ekim Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı, kaç TL? İşte yarışmanın sonucu

VAR MISIN YOK MUSUN'DA BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL

ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, büyük ödül heyecanı ve sürprizlerle dolu oyunuyla izleyicileri ekran başında buluşturuyor. Yarışmada belirlenen en yüksek ödül 5 milyon TL olurken, yarışmacılar kutularını açarak büyük ikramiyeye ulaşmak için mücadele ediyor. Bankanın her turda sunduğu teklifler ise heyecanı artırarak yarışmacıları kritik kararlarla karşı karşıya bırakıyor.

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28 Ekim Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı, kaç TL? İşte yarışmanın sonucu
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