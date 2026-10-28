28 Ekim Var Mısın Yok Musun Mete ne kadar kazandı, kaç TL? İşte yarışmanın sonucu

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasında heyecan bu kez Mete'nin mücadelesiyle devam etti. ATV'de 28 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacı, kutu seçimleri ve banka teklifleri arasında karar verdi. Gecenin ardından Mete'nin yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldığı ve kutusundan hangi tutarın çıktığı merak konusu oldu.