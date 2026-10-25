28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı öncesi tatil takvimi belli oldu!

Bayramın hafta sonuna yakın bir tarihe denk gelmesi, cuma gününün de tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Öğrenciler, çalışanlar ve tatil planı yapan vatandaşlar, okulların, bankaların ve kamu kurumlarının hangi günlerde açık olacağını yakın takip ediyor.
Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün tatil yapılacak. Sabah saatlerinde okullar ve iş yerleri açık olacak, saat 13.00'ten itibaren ise resmi tatil başlayacak.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında uygulanan bu düzenleme, Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki gün öğleden sonra başlamasını sağlıyor.
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, 29 Ekim Perşembe günü tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. Okullarda ders yapılmayacak, kamu kurumları ve banka şubeleri de hizmet vermeyecek.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehir meydanlarında kutlamalar, okullarda ise bayrama özel tören ve etkinlikler düzenlenecek. Çalışanlar da ulusal bayram kapsamında tatil hakkından yararlanacak.
Çarşamba günü çocuklarını okula gönderecek veliler için ders programı normal günlerden farklı olacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde sabah eğitim yapılırken 13.00'ten sonra ders işlenmeyecek.
Öğrencilerin okuldan çıkış saatleri, sabah ders programına ve düzenlenecek etkinliklere göre değişebilir. Bu nedenle velilerin okul yönetiminden yapılacak bilgilendirmeleri dikkate alması gerekiyor.
29 Ekim'in perşembe gününe denk gelmesi, dört günlük tatil planı yapanlar için cuma gününü de gündeme getirdi. Ancak 30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde öğrenciler derslerine, çalışanlar ise işlerine dönecek.
Bayram öncesinde para transferi yapmak veya şubede işlem tamamlamak isteyenlerin çarşamba günkü mesai saatlerine dikkat etmesi gerekiyor. 28 Ekim'de bankalar yarım gün hizmet verecek, 29 Ekim'de ise şubeler kapalı olacak.
ATM ve mobil bankacılık hizmetleri tatil boyunca kullanılabilecek. Ancak EFT gibi bankaların çalışma günlerine bağlı işlemler ilk iş gününe kalabilecek.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım! Marmaray, İZBAN, Başkentray...