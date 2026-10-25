28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı öncesi tatil takvimi belli oldu!

Bayramın hafta sonuna yakın bir tarihe denk gelmesi, cuma gününün de tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Öğrenciler, çalışanlar ve tatil planı yapan vatandaşlar, okulların, bankaların ve kamu kurumlarının hangi günlerde açık olacağını yakın takip ediyor.