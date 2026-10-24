28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi

28 VE 29 EKİM'DE BANKALAR, BORSA VE HASTANELER AÇIK MI?

Resmi tatil mevzuatı gereği finans, finansal piyasalar ve kamu hizmeti sunan kurumlarda çalışma saatleri şu şekildedir:

Bankalar: 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar hizmet verecek, öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü tamamen kapalı olacaktır.

Borsa İstanbul (BIST): 28 Ekim'de saat 12.30'a kadar yarım gün seans yapacak, 29 Ekim'de ise işleme kapalı olacaktır.

Hastaneler ve Sağlık Ocakları: Poliklinikler ve Aile Sağlığı Merkezleri 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü hizmet vermeyecektir. Ancak hastanelerin acil servis birimleri 7/24 kesintisiz hizmet sunmaya devam edecektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör