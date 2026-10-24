28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yıl dönümü coşkusu yaklaşırken, 2026 yılında ekim ayının son haftasına denk gelen borsa, banka, okul ve kamu mesai saatleri yeniden düzenlendi. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun maddeleri doğrultusunda bayram tatilinin başlangıç saati ve süresi resmiyet kazandı. 28-29 Ekim çalışma saatleri ve tatil planı yapanlar için gün gün resmi takvim gündemde.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlar. 2026 yılında 28 Ekim Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde normal mesai ve eğitim düzeni devam edecek, saat 13.00'ten itibaren ise resmi tatil uygulamasına geçilecektir.
29 Ekim Perşembe günü Türkiye genelinde tam gün resmi tatildir. Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla tüm kamu kurumları, devlet daireleri ve okullar kapalı olacaktır. 28 Ekim öğleden sonra başlayan yarım günlük tatil ile 29 Ekim tam gün tatil birleştiğinde, Cumhuriyet Bayramı resmi tatili toplamda 1,5 gün olarak uygulanır.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) takvimine göre okullarda ve üniversitelerde 28 Ekim Çarşamba günü öğleye kadar ders yapılacaktır. Saat 13.00'ten sonra ise ders işlenmeyecektir.
29 Ekim Perşembe günü ise tüm eğitim kurumlarında tam gün tatil yapılacaktır.
Resmi tatil mevzuatı gereği finans, finansal piyasalar ve kamu hizmeti sunan kurumlarda çalışma saatleri şu şekildedir:
Bankalar: 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'e kadar hizmet verecek, öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü tamamen kapalı olacaktır.
Borsa İstanbul (BIST): 28 Ekim'de saat 12.30'a kadar yarım gün seans yapacak, 29 Ekim'de ise işleme kapalı olacaktır.
Hastaneler ve Sağlık Ocakları: Poliklinikler ve Aile Sağlığı Merkezleri 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü hizmet vermeyecektir. Ancak hastanelerin acil servis birimleri 7/24 kesintisiz hizmet sunmaya devam edecektir.