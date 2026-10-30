29 bin sarı ördek okyanusa saçıldı! Bilim dünyasında devrim yaptılar

TEMİZLİK ON YILLAR SÜRECEK

2006 yılında resmi olarak başlatılan devasa temizlik operasyonlarına rağmen felaketin izleri silinebilmiş değil. Aradan geçen yıllara rağmen batık lastiklerin henüz çeyreğinden biraz fazlası sudan çıkarılabildi. Mevcut projeksiyonlar, okyanus tabanındaki lastiklerin sadece yarısının temizlenebilmesi için en iyimser ihtimalle 2033 yılına kadar çalışılması gerektiğini gösteriyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör