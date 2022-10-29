29 Ekim bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı metrobüs, tramvay, metro, otobüs, İZBAN ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

29 Ekim toplu taşıma tarifesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Cumhuriyetimizin 99. Yıl dönümü, bugün yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor olacak. Yılın son resmi tatili olan Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücret tarifesi nasıl olacak merak ediliyor. Genellikle resmi tatillerde toplu taşımalar ücretsiz hizmet verdiğinden bugün metrobüs, tramvay, metro, otobüs ve Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 29 Ekim bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı metrobüs, tramvay, Marmaray, metro ve otobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte 29 Ekim toplu taşıma ücret tarifesi…
Yılın son resmi tatili olan Cumhuriyet Bayramı, gelip çattı. Cumhuriyet'in 99. Yıl dönümüne özel yurt genelinde çeşitli etkinlik ve törenler düzenlenecek.
Her resmi tatilde olduğu gibi bugün de toplu taşıma ücret tarifesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte, 29 Ekim bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorusunun yanıtı;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
Geçen sene uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olmuştu.
Toplu taşıma hizmeti resmi tatil günlerinde vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor. Konuya dair İBB'den şu açıklama geldi;
"Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim Cumartesi günü ücretsiz yapılacak. İETT törenlere askeri birliklerin ve öğrencilerin taşınması için araç tahsis edecek. Vatan Caddesi'ndeki geçit töreni için alternatif İETT güzergâhları belirlendi. Sabah 10'da başlayacak kutlamalar boyunca Vatan Caddesi'ni kullanan hatlar, Millet Caddesi üzerinden seferlerini yapacak."
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş olarak belirledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde, 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak kutlamalara İzmirlilerin katılımı kolaylaştırmak için toplu ulaşım tarifesini 1 kuruş yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, metro, tramvay ve İZDENİZ, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü boyunca sembolik ücretle hizmet verecek. Uygulama, havalimanı, baykuş, bilet 35, kontörlü ulaşım kartları ile oto tahsis ve bağlı kalma tarifesi dışında kalan tüm seferlerde geçerli olacak.
Öte yandan 26 Ekim 2022 tarihli 6296 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'a kadar İZBAN seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımalar ücretsiz hizmet verecek. EGO, Metro ve ANKARAY, Teleferik seferleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.