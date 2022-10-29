29 Ekim bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı metrobüs, tramvay, metro, otobüs, İZBAN ve Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

29 Ekim toplu taşıma tarifesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Cumhuriyetimizin 99. Yıl dönümü, bugün yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor olacak. Yılın son resmi tatili olan Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücret tarifesi nasıl olacak merak ediliyor. Genellikle resmi tatillerde toplu taşımalar ücretsiz hizmet verdiğinden bugün metrobüs, tramvay, metro, otobüs ve Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 29 Ekim bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı metrobüs, tramvay, Marmaray, metro ve otobüs ücretsiz mi, bedava mı? İşte 29 Ekim toplu taşıma ücret tarifesi…

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI? || 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ!

Yılın son resmi tatili olan Cumhuriyet Bayramı, gelip çattı. Cumhuriyet'in 99. Yıl dönümüne özel yurt genelinde çeşitli etkinlik ve törenler düzenlenecek.

Her resmi tatilde olduğu gibi bugün de toplu taşıma ücret tarifesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte, 29 Ekim bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorusunun yanıtı;