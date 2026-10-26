29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri için hazırlıklar tamamlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde düzenlenecek etkinliklerde sahne alacak sanatçılar, konser alanları ve başlangıç saatleri belli olmaya başladı. İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı konser programı ve şehir şehir etkinlik takvimi.
Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kapsamında 29 Ekim Perşembe günü yurdun farklı noktalarında konserler, fener alayları ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlenecek. İstanbul'da Mert Demir ve Simge, İzmir'de farklı ilçelerde Candan Erçetin ve Derya Bedavacı gibi isimler sahneye çıkacak. Ankara'da ise konserlerin yanı sıra fener alayı programı gerçekleştirilecek.
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kentin farklı noktalarında düzenlenecek konserlerle kutlanacak. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Mert Demir ve Simge sahne alırken, ilçelerde de çok sayıda sanatçı müzikseverlerle buluşacak. Konserlerin yapılacağı alanlar ve başlangıç saatleri ise şöyle:
Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 18.00'de kapıların açılmasıyla başlayacak. Programda Arem & Arman ve İBB Halk Dansları Topluluğu'nun ardından Mert Demir ve Simge sahne alacak.
Yer: Yenikapı Etkinlik Alanı
Kapı açılışı: 18.00
Sahne alacak isimler: Arem & Arman, İBB Halk Dansları Topluluğu, Mert Demir ve Simge
İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenecek konserlerde pop müzikten rock müziğe, halk müziğinden alternatif müziğe kadar farklı türlerde performanslar yer alacak.
|İlçe
|Sanatçı veya grup
|Saat
|Konser alanı
|Çekmeköy
|Deniz Seki
|18.30
|Ömerli Minimall AVM Otoparkı
|Pendik
|Murat Dalkılıç
|20.00
|Sahil Meydanı
|Maltepe
|Adamlar
|20.00
|Cumhuriyet Meydanı
|Sancaktepe
|Zülfü Livaneli, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi
|20.00
|Meydan Park
|Kartal
|Selçuk Balcı
|20.00
|Kartal Meydanı
|Büyükada
|Koliva
|20.00
|Çınar Meydanı
|Bahçeşehir
|Alişan
|20.00
|Gölet Sahnesi
|Bayrampaşa
|Ekin Uzunlar
|20.30
|Adapark Amfi Tiyatro
|Beşiktaş
|Gece Yolcuları
|20.00
|Barbaros Meydanı
|Tuzla
|Edis
|20.30
|Sahil Tören Alanı
|Çekmeköy
|Fatma Turgut
|21.00
|Taşdelen Eski Lunapark Alanı
|Bakırköy
|Melek Mosso
|20.30
|Cumhuriyet Meydanı
|Ataşehir
|Sinan Akçıl
|21.00
|Cumhuriyet Meydanı
|Şile
|Tuğba Yurt
|21.30
|Atatürk Meydanı
|Avcılar
|Mary Jane
|21.00
|Havuz Meydanı
|Bahçelievler
|Mela Bedel
|20.00
|Milli Egemenlik Parkı
|Silivri
|Berksan
|20.00
|Silivri Sahil
Konserlerin ücretsiz olup olmadığı ve alana giriş koşulları için ilgili belediyelerin resmî duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor. Etkinlik saatlerinde veya programda değişiklik yapılabileceğinden, konsere gitmeden önce güncel duyuruların takip edilmesi öneriliyor.
Ankara'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 29 Ekim öncesinde düzenlenecek ücretsiz konserlerle başlayacak. Başkentte üç gün boyunca farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşacak. Zeynep Bastık, Funda Arar ve Ali Altay'ın sahne alacağı konserlerin tarihleri, başlangıç saatleri ve adresleri belli oldu.
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk konser, 27 Ekim Salı günü Zeynep Bastık'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Konser, saat 19.30'da Ata Mahallesi Pazar Yeri önünde başlayacak.
Sanatçı: Zeynep Bastık
Saat: 19.30
Yer: Ata Mahallesi Pazar Yeri önü
Kutlamaların ikinci gününde Funda Arar, Ankaralılarla bir araya gelecek. Konser, 28 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Batıkent Vedat Dalokay Parkı'nda düzenlenecek.
Sanatçı: Funda Arar
Saat: 19.30
Yer: Batıkent Vedat Dalokay Parkı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde ise Ali Altay, Anıtpark'ta sahneye çıkacak. Saat 19.00'da başlaması planlanan konserle birlikte başkentteki bayram etkinlikleri devam edecek.
Sanatçı: Ali Altay
Saat: 19.00
Yer: Anıtpark
İzmir'de konserler ve kutlamalar kent merkeziyle sınırlı kalmayacak, ilçelerde de farklı etkinlikler yapılacak. Açıklanan programdan öne çıkanlar şöyle:
|
Tarih
|
İlçe
|
Sanatçı
|
Saat
|
Konser alanı
|
28 Ekim Çarşamba
|
Menemen
|
Blok3
|
20.00
|
Kent 2 Pazar Yeri yanı
|
28 Ekim Çarşamba
|
Bornova
|
Selda Bağcan
|
21.00
|
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı
|
29 Ekim Perşembe
|
Menemen
|
Deha Bilimlier
|
Belirtilmedi
|
Belirtilmedi
|
29 Ekim Perşembe
|
Foça
|
Derya Bedavacı
|
20.00
|
İtfaiye Meydanı
|
29 Ekim Perşembe
|
Kuşadası
|
Gülşen
|
20.30
|
İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı
|
29 Ekim Perşembe
|
Bayraklı
|
Candan Erçetin
|
20.30
|
Bayraklı Sevgi Yolu girişi (Şehit Hakan Uysal Caddesi)
|
29 Ekim Perşembe
|
Torbalı
|
Tual
|
20.30
|
Ertan Ünver Millet Parkı
|
29 Ekim Perşembe
|
Menemen
|
Aşkın Nur Yengi
|
20.00
|
Cumhuriyet Meydanı
Bursa'da bayram kutlamaları 28 Ekim'de başlayacak. Paylaşılan programda 28 Ekim'de Yıldırım'da Ferhat Göçer, Osmangazi Meydanı'nda Göksel konseri yer alıyor. 29 Ekim'de ise Bursa Millet Bahçesi'nde Berkay'ın, Nilüfer'de FSM Hastane Alanı'nda Can Bonomo'nun sahne alacağı bildiriliyor.
|
Tarih
|
Sanatçı
|
Saat
|
Konser alanı
|
28 Ekim Çarşamba
|
Ferhat Göçer
|
19.00
|
Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı
|
28 Ekim Çarşamba
|
Göksel
|
20.30
|
Osmangazi Meydanı
|
29 Ekim Perşembe
|
Berkay
|
19.00
|
Bursa Millet Bahçesi
|
29 Ekim Perşembe
|
Can Bonomo
|
20.30
|
Nilüfer, FSM Hastane Alanı
Antalya'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 28 Ekim'de Manga konseriyle başlayacak. 29 Ekim'de ise İkilem, Gazipaşa'da sahneye çıkacak.
|Tarih
|Sanatçı
|Saat
|Konser alanı
|28 Ekim Çarşamba
|Manga
|20.00
|Kepez Dokumapark
|29 Ekim Perşembe
|İkilem
|20.30
|Gazipaşa Atatürk Parkı
Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kutsi ve Sagopa Kajmer sahne alacak. İki farklı noktada düzenlenecek konserlerin saatleri ve adresleri şöyle:
|Sanatçı
|Saat
|Konser alanı
|Kutsi
|19.30
|Körfez, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü
|Sagopa Kajmer
|20.00
|İzmit Milli İrade Meydanı
Muğla'da Cumhuriyet Bayramı konserleri Bodrum, Turgutreis ve Dalaman'da gerçekleştirilecek. Dedublüman ve Fettah Can aynı saatte farklı meydanlarda sahne alırken, Dalaman'da Emre Altuğ müzikseverlerle buluşacak.
|Sanatçı
|Saat
|Konser alanı
|Dedublüman
|20.15
|Bodrum Belediye Meydanı
|Fettah Can
|20.15
|Turgutreis Atatürk Meydanı
|Emre Altuğ
|21.00
|Dalaman Cumhuriyet Meydanı
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Aydın, Denizli, Edirne, Balıkesir, Kırşehir ve Kütahya'da da konserler düzenlenecek. Sanatçıların sahne alacağı yerler ve başlangıç saatleri şu şekilde:
|İl / İlçe
|Sanatçı
|Saat
|Konser alanı
|Aydın / Didim
|Onur Akın
|20.00
|Cumhuriyet Kent Meydanı
|Denizli
|Derya Uluğ
|20.30
|Delikliçınar Meydanı
|Edirne
|Merve Özbey
|21.00
|15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı
|Balıkesir / Bandırma
|Bora Duran
|20.00
|Cumhuriyet Meydanı
|Kırşehir
|Eypio ve Ali Talha Çevik
|19.00
|Cacabey Meydanı
|Kütahya
|Buray
|21.30
|Belediye Bahçesi