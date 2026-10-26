29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?

İSTANBUL İLÇELERİNDE 29 EKİM KONSERLERİ

İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenecek konserlerde pop müzikten rock müziğe, halk müziğinden alternatif müziğe kadar farklı türlerde performanslar yer alacak.

İlçe Sanatçı veya grup Saat Konser alanı Çekmeköy Deniz Seki 18.30 Ömerli Minimall AVM Otoparkı Pendik Murat Dalkılıç 20.00 Sahil Meydanı Maltepe Adamlar 20.00 Cumhuriyet Meydanı Sancaktepe Zülfü Livaneli, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi 20.00 Meydan Park Kartal Selçuk Balcı 20.00 Kartal Meydanı Büyükada Koliva 20.00 Çınar Meydanı Bahçeşehir Alişan 20.00 Gölet Sahnesi Bayrampaşa Ekin Uzunlar 20.30 Adapark Amfi Tiyatro Beşiktaş Gece Yolcuları 20.00 Barbaros Meydanı Tuzla Edis 20.30 Sahil Tören Alanı Çekmeköy Fatma Turgut 21.00 Taşdelen Eski Lunapark Alanı Bakırköy Melek Mosso 20.30 Cumhuriyet Meydanı Ataşehir Sinan Akçıl 21.00 Cumhuriyet Meydanı Şile Tuğba Yurt 21.30 Atatürk Meydanı Avcılar Mary Jane 21.00 Havuz Meydanı Bahçelievler Mela Bedel 20.00 Milli Egemenlik Parkı Silivri Berksan 20.00 Silivri Sahil

29 Ekim İstanbul konserleri ücretsiz mi?

Konserlerin ücretsiz olup olmadığı ve alana giriş koşulları için ilgili belediyelerin resmî duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor. Etkinlik saatlerinde veya programda değişiklik yapılabileceğinden, konsere gitmeden önce güncel duyuruların takip edilmesi öneriliyor.