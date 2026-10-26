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Giriş Tarihi: 26.10.2026 17:20

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek konserler ve kutlama etkinlikleriyle karşılanıyor. Belediyeler ve ilgili kurumlar tarafından hazırlanan programlarda sahne alacak sanatçılar, konser alanları ve etkinlik saatleri merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere illerin 29 Ekim konser programları, etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri için hazırlıklar tamamlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde düzenlenecek etkinliklerde sahne alacak sanatçılar, konser alanları ve başlangıç saatleri belli olmaya başladı. İşte 2026 Cumhuriyet Bayramı konser programı ve şehir şehir etkinlik takvimi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ NEREDE, SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kapsamında 29 Ekim Perşembe günü yurdun farklı noktalarında konserler, fener alayları ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlenecek. İstanbul'da Mert Demir ve Simge, İzmir'de farklı ilçelerde Candan Erçetin ve Derya Bedavacı gibi isimler sahneye çıkacak. Ankara'da ise konserlerin yanı sıra fener alayı programı gerçekleştirilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?

İSTANBUL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERLERİ: İLÇE İLÇE PROGRAM

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kentin farklı noktalarında düzenlenecek konserlerle kutlanacak. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Mert Demir ve Simge sahne alırken, ilçelerde de çok sayıda sanatçı müzikseverlerle buluşacak. Konserlerin yapılacağı alanlar ve başlangıç saatleri ise şöyle:

Yenikapı 29 Ekim konser programı

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 18.00'de kapıların açılmasıyla başlayacak. Programda Arem & Arman ve İBB Halk Dansları Topluluğu'nun ardından Mert Demir ve Simge sahne alacak.

  • Yer: Yenikapı Etkinlik Alanı

  • Kapı açılışı: 18.00

  • Sahne alacak isimler: Arem & Arman, İBB Halk Dansları Topluluğu, Mert Demir ve Simge

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?

İSTANBUL İLÇELERİNDE 29 EKİM KONSERLERİ

İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenecek konserlerde pop müzikten rock müziğe, halk müziğinden alternatif müziğe kadar farklı türlerde performanslar yer alacak.

İlçe Sanatçı veya grup Saat Konser alanı
Çekmeköy Deniz Seki 18.30 Ömerli Minimall AVM Otoparkı
Pendik Murat Dalkılıç 20.00 Sahil Meydanı
Maltepe Adamlar 20.00 Cumhuriyet Meydanı
Sancaktepe Zülfü Livaneli, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi 20.00 Meydan Park
Kartal Selçuk Balcı 20.00 Kartal Meydanı
Büyükada Koliva 20.00 Çınar Meydanı
Bahçeşehir Alişan 20.00 Gölet Sahnesi
Bayrampaşa Ekin Uzunlar 20.30 Adapark Amfi Tiyatro
Beşiktaş Gece Yolcuları 20.00 Barbaros Meydanı
Tuzla Edis 20.30 Sahil Tören Alanı
Çekmeköy Fatma Turgut 21.00 Taşdelen Eski Lunapark Alanı
Bakırköy Melek Mosso 20.30 Cumhuriyet Meydanı
Ataşehir Sinan Akçıl 21.00 Cumhuriyet Meydanı
Şile Tuğba Yurt 21.30 Atatürk Meydanı
Avcılar Mary Jane 21.00 Havuz Meydanı
Bahçelievler Mela Bedel 20.00 Milli Egemenlik Parkı
Silivri Berksan 20.00 Silivri Sahil

29 Ekim İstanbul konserleri ücretsiz mi?

Konserlerin ücretsiz olup olmadığı ve alana giriş koşulları için ilgili belediyelerin resmî duyurularının kontrol edilmesi gerekiyor. Etkinlik saatlerinde veya programda değişiklik yapılabileceğinden, konsere gitmeden önce güncel duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?

ANKARA 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ: HANGİ SANATÇI, NEREDE SAHNE ALACAK?

Ankara'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 29 Ekim öncesinde düzenlenecek ücretsiz konserlerle başlayacak. Başkentte üç gün boyunca farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşacak. Zeynep Bastık, Funda Arar ve Ali Altay'ın sahne alacağı konserlerin tarihleri, başlangıç saatleri ve adresleri belli oldu.

27 Ekim Salı: Zeynep Bastık konseri

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk konser, 27 Ekim Salı günü Zeynep Bastık'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Konser, saat 19.30'da Ata Mahallesi Pazar Yeri önünde başlayacak.

  • Sanatçı: Zeynep Bastık

  • Saat: 19.30

  • Yer: Ata Mahallesi Pazar Yeri önü

28 Ekim Çarşamba: Funda Arar sahne alacak

Kutlamaların ikinci gününde Funda Arar, Ankaralılarla bir araya gelecek. Konser, 28 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Batıkent Vedat Dalokay Parkı'nda düzenlenecek.

  • Sanatçı: Funda Arar

  • Saat: 19.30

  • Yer: Batıkent Vedat Dalokay Parkı

29 Ekim Perşembe: Ali Altay konseri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde ise Ali Altay, Anıtpark'ta sahneye çıkacak. Saat 19.00'da başlaması planlanan konserle birlikte başkentteki bayram etkinlikleri devam edecek.

  • Sanatçı: Ali Altay

  • Saat: 19.00

  • Yer: Anıtpark

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?

İZMİR 29 EKİM KONSERLERİ

İzmir'de konserler ve kutlamalar kent merkeziyle sınırlı kalmayacak, ilçelerde de farklı etkinlikler yapılacak. Açıklanan programdan öne çıkanlar şöyle:

Tarih

İlçe

Sanatçı

Saat

Konser alanı

28 Ekim Çarşamba

Menemen

Blok3

20.00

Kent 2 Pazar Yeri yanı

28 Ekim Çarşamba

Bornova

Selda Bağcan

21.00

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı

29 Ekim Perşembe

Menemen

Deha Bilimlier

Belirtilmedi

Belirtilmedi

29 Ekim Perşembe

Foça

Derya Bedavacı

20.00

İtfaiye Meydanı

29 Ekim Perşembe

Kuşadası

Gülşen

20.30

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı

29 Ekim Perşembe

Bayraklı

Candan Erçetin

20.30

Bayraklı Sevgi Yolu girişi (Şehit Hakan Uysal Caddesi)

29 Ekim Perşembe

Torbalı

Tual

20.30

Ertan Ünver Millet Parkı

29 Ekim Perşembe

Menemen

Aşkın Nur Yengi

20.00

Cumhuriyet Meydanı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?

BURSA 29 EKİM KONSERLERİ

Bursa'da bayram kutlamaları 28 Ekim'de başlayacak. Paylaşılan programda 28 Ekim'de Yıldırım'da Ferhat Göçer, Osmangazi Meydanı'nda Göksel konseri yer alıyor. 29 Ekim'de ise Bursa Millet Bahçesi'nde Berkay'ın, Nilüfer'de FSM Hastane Alanı'nda Can Bonomo'nun sahne alacağı bildiriliyor.

Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser programı

Tarih

Sanatçı

Saat

Konser alanı

28 Ekim Çarşamba

Ferhat Göçer

19.00

Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı

28 Ekim Çarşamba

Göksel

20.30

Osmangazi Meydanı

29 Ekim Perşembe

Berkay

19.00

Bursa Millet Bahçesi

29 Ekim Perşembe

Can Bonomo

20.30

Nilüfer, FSM Hastane Alanı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?

ANTALYA 29 EKİM KONSERLERİ

Antalya'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 28 Ekim'de Manga konseriyle başlayacak. 29 Ekim'de ise İkilem, Gazipaşa'da sahneye çıkacak.

Tarih Sanatçı Saat Konser alanı
28 Ekim Çarşamba Manga 20.00 Kepez Dokumapark
29 Ekim Perşembe İkilem 20.30 Gazipaşa Atatürk Parkı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?

KOCAELİ 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ

Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kutsi ve Sagopa Kajmer sahne alacak. İki farklı noktada düzenlenecek konserlerin saatleri ve adresleri şöyle:

Sanatçı Saat Konser alanı
Kutsi 19.30 Körfez, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü
Sagopa Kajmer 20.00 İzmit Milli İrade Meydanı

MUĞLA 29 EKİM KONSERLERİ

Muğla'da Cumhuriyet Bayramı konserleri Bodrum, Turgutreis ve Dalaman'da gerçekleştirilecek. Dedublüman ve Fettah Can aynı saatte farklı meydanlarda sahne alırken, Dalaman'da Emre Altuğ müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı Saat Konser alanı
Dedublüman 20.15 Bodrum Belediye Meydanı
Fettah Can 20.15 Turgutreis Atatürk Meydanı
Emre Altuğ 21.00 Dalaman Cumhuriyet Meydanı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri 2026: Hangi ilde, hangi sanatçı sahne alacak?

DİĞER İLLERDE 29 EKİM KONSERLERİ

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Aydın, Denizli, Edirne, Balıkesir, Kırşehir ve Kütahya'da da konserler düzenlenecek. Sanatçıların sahne alacağı yerler ve başlangıç saatleri şu şekilde:

İl / İlçe Sanatçı Saat Konser alanı
Aydın / Didim Onur Akın 20.00 Cumhuriyet Kent Meydanı
Denizli Derya Uluğ 20.30 Delikliçınar Meydanı
Edirne Merve Özbey 21.00 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı
Balıkesir / Bandırma Bora Duran 20.00 Cumhuriyet Meydanı
Kırşehir Eypio ve Ali Talha Çevik 19.00 Cacabey Meydanı
Kütahya Buray 21.30 Belediye Bahçesi

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