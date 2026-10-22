Haberler Yaşam Haberleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun ilkokul, ortaokul için 29 Ekim şiirleri…
Giriş Tarihi: 22.10.2026 10:53

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun ilkokul, ortaokul için 29 Ekim şiirleri…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü yaklaşırken öğrenciler tarafından araştırılıyor. Okullardaki törenlerde okunmak üzere 2, 3 ve 4 kıtalık kısa ve uzun şiir örnekleri öne çıkıyor. Atatürk’ü, bağımsızlığı ve Türk bayrağını konu alan Cumhuriyet Bayramı şiirleri, 29 Ekim etkinlikleri için alternatif arayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun ilkokul, ortaokul için 29 Ekim şiirleri…
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde Türkiye genelinde tören ve etkinliklerle kutlanacak. Okullardaki kutlamalara hazırlanan öğrenciler için kısa ve uzun 29 Ekim şiirleri araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine uygun, Cumhuriyet'in önemini anlatan şiir örneklerini bir araya getirdik.

29 EKİM ŞİİRLERİ (2 KITALIK, 3 KITALIK)

CUMHURİYET MARŞI

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

AKDENİZ'E DOĞRU

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,

ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya'dan su içtik o çeIik süngüIerIe,

YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI

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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM 1923`de başlattın.

Armağan ettin bize.

29 EKİM 1923`de

Yepyeni yaşam verdin bize.

Atatürk'üm 29 EKİM 1923`de

Hayata başladık seninle,

29 EKİM 1923`de

Cumhuriyeti ilan ettin bize.

Sena Kartal

CUMHURİYET

Canımdan çok severim

Mutluluğumsun benim

Işığısın ülkemin

Cumhuriyet çok yaşa.

Seninle hür yaşarız

Her güçlüğü aşarız

Ufuklara koşarız

Cumhuriyet çok yaşa.

Barışı ilke seçtin

Milletle bütünleştin

Kalbimize yerleştin

Cumhuriyet çok yaşa.

Allah'a duam niye?

İyi ki varsın

Atamızdan hediye

Cumhuriyet çok yaşa.

Cemal Gören

CUMHURİYET-2

Yirmi Dokuz Ekimde,

Cumhuriyet kuruldu

Ulus özgür sesini,

Tüm dünyaya duyurdu.

Cumhuriyet bizlere

Armağandır Ata'dan

Egemenlik sesleri

Yükseldi Ankara'dan.

Al bayrağım göklerde,

Övünçle dalgalanır.

Cumhuriyet Bayramı,

Hep kıvançla kutlanır.

Hülya ÖNEL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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