29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun ilkokul, ortaokul için 29 Ekim şiirleri…

29 EKİM ŞİİRLERİ (2 KITALIK, 3 KITALIK)

CUMHURİYET MARŞI

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!