29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun ilkokul, ortaokul için 29 Ekim şiirleri…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde Türkiye genelinde tören ve etkinliklerle kutlanacak. Okullardaki kutlamalara hazırlanan öğrenciler için kısa ve uzun 29 Ekim şiirleri araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine uygun, Cumhuriyet'in önemini anlatan şiir örneklerini bir araya getirdik.
CUMHURİYET MARŞI
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!
AKDENİZ'E DOĞRU
EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…
Sakarya'dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.
"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…
Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.
Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.
Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.
Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…
Ömer Bedrettin UŞAKLI
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
29 EKİM 1923`de başlattın.
Armağan ettin bize.
29 EKİM 1923`de
Yepyeni yaşam verdin bize.
Atatürk'üm 29 EKİM 1923`de
Hayata başladık seninle,
29 EKİM 1923`de
Cumhuriyeti ilan ettin bize.
Sena Kartal
CUMHURİYET
Canımdan çok severim
Mutluluğumsun benim
Işığısın ülkemin
Cumhuriyet çok yaşa.
Seninle hür yaşarız
Her güçlüğü aşarız
Ufuklara koşarız
Cumhuriyet çok yaşa.
Barışı ilke seçtin
Milletle bütünleştin
Kalbimize yerleştin
Cumhuriyet çok yaşa.
Allah'a duam niye?
İyi ki varsın
Atamızdan hediye
Cumhuriyet çok yaşa.
Cemal Gören
CUMHURİYET-2
Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.
Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata'dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara'dan.
Al bayrağım göklerde,
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet Bayramı,
Hep kıvançla kutlanır.
Hülya ÖNEL