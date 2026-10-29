29 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ duyurdu!

İstanbul'daki su rezervlerinin son durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, genel doluluk oranıyla birlikte barajlardaki su seviyelerini de kontrol ediyor. Özellikle Ömerli, Darlık, Terkos ve Büyükçekmece barajlarının ne kadar dolduğu, İSKİ'nin günlük olarak paylaştığı ölçümlerle belli oldu.