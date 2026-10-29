29 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ duyurdu!

İstanbul'daki su rezervlerinin son durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, genel doluluk oranıyla birlikte barajlardaki su seviyelerini de kontrol ediyor. Özellikle Ömerli, Darlık, Terkos ve Büyükçekmece barajlarının ne kadar dolduğu, İSKİ'nin günlük olarak paylaştığı ölçümlerle belli oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Ekim 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını yayımladı. Son ölçümlere göre İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 53,6 olarak kaydedildi.
28 Ekim'de yüzde 53,71 seviyesinde ölçülmüştü. Ekim ayında alınan yağışların ardından baraj havzalarındaki su miktarı, İstanbul'un mevcut rezervlerinin değerlendirilmesinde belirleyici göstergelerden biri oldu.
İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk seviyeleri, İSKİ'nin paylaştığı güncel verilerle belli oldu. Ömerli, Darlık, Terkos ve Büyükçekmece gibi kentin önemli su kaynaklarında ölçülen oranlar, havzalar arasındaki farklılıkları da ortaya koydu.
29 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: 79,31
Darlık Barajı: 91,98
Elmalı Barajı: 60,6
Terkos Barajı: 37,14
Alibey Barajı: 72,12
Büyükçekmece Barajı: 31,19
Sazlıdere Barajı: 32,83
Istrancalar Barajı: 37,89
Kazandere Barajı: 3,87
Pabuçdere Barajı: 2,74
İstanbul'un su kaynaklarına ilişkin son veriler, Anadolu ve Avrupa yakasındaki barajların doluluk seviyelerinde dikkat çekici bir ayrışma olduğunu ortaya koyuyor. Anadolu Yakası'nın önemli su kaynaklarından Darlık Barajı yüzde 91,98, Ömerli Barajı ise yüzde 79,31 doluluk oranıyla kentin su rezervlerinde önemli bir yere sahip.
Avrupa Yakası'nda ise Büyükçekmece ve Terkos barajlarında farklı bir tablo görülüyor. Büyükçekmece'de doluluk yüzde 31,19, Terkos'ta ise yüzde 37,14 seviyesinde bulunuyor. Yağışların bölgelere göre farklılık göstermesi, havzaların coğrafi özellikleri ve günlük su tüketimi, barajlardaki seviyelerin değişmesinde rol oynuyor.