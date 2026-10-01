29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak? 2026 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi açıklandı!

Cumhuriyet Bayramı'nın tüm yurtta coşkuyla kutlanması için geri sayım başlamışken, 29 ve 28 Ekim tatil durumu ön plana çıktı. Resmi Gazete'de yer alan bilgiler doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2026 tatil takvimi açıklandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle ulusal bayram statüsündedir ve tam gün resmi tatil olarak uygulanmaktadır. 2026 yılında Perşembe gününe denk gelen bu anlamlı günde valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, adliyeler, borsa ve hastanelerin poliklinik servisleri kapalı olacaktır.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar.
2026 yılında Çarşamba gününe denk gelen 28 Ekim'de kamu kurumları, okullar ve bankalar sabah saatlerinde hizmet verecek, saat 13.00 itibarıyla yarım günlük resmi tatil sürecine girilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve YÖK takvimine göre ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde derslere 28 Ekim Çarşamba günü öğle saatine kadar devam edilecektir. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe tam gün olmak üzere öğrenciler toplamda 1,5 günlük resmi tatil yapacaktır. Okullar 30 Ekim Cuma günü normal eğitim öğretime devam edecektir.