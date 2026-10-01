29 Ekim tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü olacak? 2026 Cumhuriyet Bayramı resmi tatil takvimi açıklandı!

OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve YÖK takvimine göre ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde derslere 28 Ekim Çarşamba günü öğle saatine kadar devam edilecektir. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe tam gün olmak üzere öğrenciler toplamda 1,5 günlük resmi tatil yapacaktır. Okullar 30 Ekim Cuma günü normal eğitim öğretime devam edecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör