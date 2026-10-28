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Giriş Tarihi: 28.10.2026 22:20 Son Güncelleme: 28.10.2026 22:21

29 Ekim'de hastaneler açık mı? Cumhuriyet Bayramı'nda hastanelerin çalışma durumu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle hastanelerin çalışma düzeni vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi tatilde muayene ve kontrol randevusu bulunanlar, “Yarın hastaneler açık mı” sorusuna yanıt arıyor. Devlet hastaneleri, poliklinikler, aile sağlığı merkezleri ve acil servislerin hizmet durumu araştırılırken 29 Ekim Perşembe gününe ilişkin ayrıntılar da netleşiyor.

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29 Ekim’de hastaneler açık mı? Cumhuriyet Bayramı’nda hastanelerin çalışma durumu
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Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Perşembe günü sağlık kuruluşlarının çalışma takvimi gündeme geldi. Hastanede muayene olmak, tahlil yaptırmak veya aile hekimine başvurmak isteyen vatandaşlar, resmi tatilde hangi sağlık hizmetlerinin sunulacağını araştırıyor. Devlet hastanelerinin poliklinik hizmetleri ile acil servislerin çalışma düzeni ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

29 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanacak. Devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde rutin poliklinik hizmetleri verilmeyecek.

29 EKİM'DE POLİKLİNİKLER ÇALIŞIYOR MU?

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamu hastanelerinde 29 Ekim Perşembe günü rutin poliklinik muayeneleri yapılmayacak. Dahiliye, göz hastalıkları, dermatoloji ve diğer branşlarda planlı muayene ve kontrol işlemleri normal mesai düzeninde gerçekleştirilmeyecek.

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29 EKİM'DE ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Hastanelerin acil servisleri Cumhuriyet Bayramı boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarında vatandaşlar kamu ve özel hastanelerin acil servislerine başvurabilecek.

Ambulans ve acil sağlık hizmetleri de resmi tatil süresince sürdürülecek. Acil yardım gerektiren durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranabilecek.

29 EKİM'DE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık ocakları olarak bilinen aile sağlığı merkezlerinde 29 Ekim Perşembe günü rutin aile hekimliği hizmetleri verilmeyecek. Aile hekimi muayenesi, reçete işlemleri ve planlı kontrollerini yaptırmak isteyen vatandaşların işlemlerini resmi tatil öncesine veya sonrasına göre planlaması gerekiyor.

Aile sağlığı merkezleri, resmi tatilin ardından normal çalışma düzenine dönecek.

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından devlet hastanelerinin rutin poliklinik hizmetleri ve aile sağlığı merkezlerinin 30 Ekim 2026 Cuma günü normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor.

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29 Ekim'de hastaneler açık mı? Cumhuriyet Bayramı'nda hastanelerin çalışma durumu
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