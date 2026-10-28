29 Ekim’de hastaneler açık mı? Cumhuriyet Bayramı’nda hastanelerin çalışma durumu

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Perşembe günü sağlık kuruluşlarının çalışma takvimi gündeme geldi. Hastanede muayene olmak, tahlil yaptırmak veya aile hekimine başvurmak isteyen vatandaşlar, resmi tatilde hangi sağlık hizmetlerinin sunulacağını araştırıyor. Devlet hastanelerinin poliklinik hizmetleri ile acil servislerin çalışma düzeni ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanacak. Devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde rutin poliklinik hizmetleri verilmeyecek.
Hastanelerin acil servisleri Cumhuriyet Bayramı boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarında vatandaşlar kamu ve özel hastanelerin acil servislerine başvurabilecek.
Ambulans ve acil sağlık hizmetleri de resmi tatil süresince sürdürülecek. Acil yardım gerektiren durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi aranabilecek.
Sağlık ocakları olarak bilinen aile sağlığı merkezlerinde 29 Ekim Perşembe günü rutin aile hekimliği hizmetleri verilmeyecek. Aile hekimi muayenesi, reçete işlemleri ve planlı kontrollerini yaptırmak isteyen vatandaşların işlemlerini resmi tatil öncesine veya sonrasına göre planlaması gerekiyor.
Aile sağlığı merkezleri, resmi tatilin ardından normal çalışma düzenine dönecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından devlet hastanelerinin rutin poliklinik hizmetleri ve aile sağlığı merkezlerinin 30 Ekim 2026 Cuma günü normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor.