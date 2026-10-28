29 Ekim’de hastaneler açık mı? Cumhuriyet Bayramı’nda hastanelerin çalışma durumu

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Perşembe günü sağlık kuruluşlarının çalışma takvimi gündeme geldi. Hastanede muayene olmak, tahlil yaptırmak veya aile hekimine başvurmak isteyen vatandaşlar, resmi tatilde hangi sağlık hizmetlerinin sunulacağını araştırıyor. Devlet hastanelerinin poliklinik hizmetleri ile acil servislerin çalışma düzeni ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.