29 Ekim’de kargolar açık mı, kapalı mı? PTT, Yurtiçi, Aras ve DHL Kargo çalışma durumu

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanacak. Güncel duyurulara göre Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, DHL eCommerce ve Sürat Kargo, bu tarihte tüm birimlerinde hizmet vermeyecek. PTT Kargo'nun da resmi tatil kapsamında normal şube ve dağıtım faaliyetlerine ara vermesi bekleniyor.
Bu nedenle kargo göndermek veya şubeden teslim almak isteyen vatandaşların işlemlerini tatil öncesinde planlaması önem taşıyor. Firmaların özel teslimat uygulamaları ve kargo dolapları gibi hizmetleri ise kendi koşullarına göre farklılık gösterebilir.
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kargo şirketlerinin standart dağıtım hizmetlerine 29 Ekim Perşembe günü ara vermesi bekleniyor. Bu nedenle adrese teslim edilmesi planlanan gönderiler, firmanın teslimat takvimine bağlı olarak sonraki iş gününe kalabilir.
Kargo bekleyen vatandaşlar, gönderilerinin son durumunu firmaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden takip edebilir. Teslimat tarihiyle ilgili değişiklikler, gönderi takip ekranlarında görüntülenebilir.
29 Ekim resmi tatilinin ardından 30 Ekim 2026 Cuma günü kargo şirketlerinin normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo gibi firmalarda işlemlerin yeniden başlamasıyla birlikte tatil nedeniyle bekleyen gönderilerin dağıtım takvimine alınması öngörülüyor.
Teslimat yoğunluğu nedeniyle gönderilerin ulaşma süresi değişebileceğinden, kargo takip ekranlarının kontrol edilmesi ve firmaların güncel duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.