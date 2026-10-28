29 Ekim’de kargolar açık mı, kapalı mı? PTT, Yurtiçi, Aras ve DHL Kargo çalışma durumu

29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanacak. Güncel duyurulara göre Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, DHL eCommerce ve Sürat Kargo, bu tarihte tüm birimlerinde hizmet vermeyecek. PTT Kargo'nun da resmi tatil kapsamında normal şube ve dağıtım faaliyetlerine ara vermesi bekleniyor.

Bu nedenle kargo göndermek veya şubeden teslim almak isteyen vatandaşların işlemlerini tatil öncesinde planlaması önem taşıyor. Firmaların özel teslimat uygulamaları ve kargo dolapları gibi hizmetleri ise kendi koşullarına göre farklılık gösterebilir.