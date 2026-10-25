29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde geçerli? Cumhuriyet Bayramı ulaşım tarifesi belli oldu!

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken gözler, toplu taşımada uygulanacak ücret tarifelerine ilişkin resmi kararlara çevrildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin ardından belediyelerin ulaşım duyuruları da vatandaşların gündemine geldi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi hatların ücretsiz olacağı yakından takip ediliyor.
Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşım kullanacak vatandaşlara ücretsiz seyahat imkanı sunulacak. 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli raylı sistem hatlarında yolculardan ücret alınmayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar, 23 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kapsamında üç büyükşehirde toplam beş raylı sistem hattı ücretsiz hizmet verecek.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alınan ücretsiz ulaşım kararı İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli hatları kapsıyor.
29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma hatları şöyle:
Bu hatlarda bayram günü seyahat eden vatandaşlar, herhangi bir ulaşım ücreti ödemeyecek.
Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim Çarşamba günü için Cumhurbaşkanı Kararı'nda ücretsiz ulaşım düzenlemesi yapılmadı. Ücretsiz seyahat uygulaması 29 Ekim Perşembe günü geçerli olacak. Bayram öncesinde farklı bir indirim veya ücretsiz ulaşım uygulaması yapılması ise ilgili belediyelerin ayrıca alacağı kararlara bağlı olacak.
Cumhuriyet Bayramı için yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, belediyelere bağlı bütün ulaşım araçlarını kapsamıyor. İstanbul'da Marmaray ve kararda adı geçen iki raylı sistem hattının ücretsiz olacağı kesinleşti.
İETT otobüsleri, metrobüs ve vapurlardaki uygulamalar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşım kararlarına göre belirlenecek. Bu nedenle yolcuların belediye tarafından yapılacak güncel tarife ve sefer duyurularını da kontrol etmesi gerekiyor.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım! Marmaray, İZBAN, Başkentray...