29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde geçerli? Cumhuriyet Bayramı ulaşım tarifesi belli oldu!

29 EKİM'DE METRO, METROBÜS VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı için yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, belediyelere bağlı bütün ulaşım araçlarını kapsamıyor. İstanbul'da Marmaray ve kararda adı geçen iki raylı sistem hattının ücretsiz olacağı kesinleşti.

İETT otobüsleri, metrobüs ve vapurlardaki uygulamalar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşım kararlarına göre belirlenecek. Bu nedenle yolcuların belediye tarafından yapılacak güncel tarife ve sefer duyurularını da kontrol etmesi gerekiyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım! Marmaray, İZBAN, Başkentray...