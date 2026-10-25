Haberler Yaşam Haberleri 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde geçerli? Cumhuriyet Bayramı ulaşım tarifesi belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.10.2026 14:29

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde geçerli? Cumhuriyet Bayramı ulaşım tarifesi belli oldu!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenlere ve kutlamalara katılacak vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında uygulanacak tarifeleri araştırıyor. Bayram günü şehir içinde yolculuk yapacak olanlar, otobüs, metro ve Marmaray seferlerinde ücret alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde geçerli? İşte, Cumhuriyet Bayramı ulaşım tarifesi...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde geçerli? Cumhuriyet Bayramı ulaşım tarifesi belli oldu!
  • ABONE OL

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken gözler, toplu taşımada uygulanacak ücret tarifelerine ilişkin resmi kararlara çevrildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin ardından belediyelerin ulaşım duyuruları da vatandaşların gündemine geldi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi hatların ücretsiz olacağı yakından takip ediliyor.

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşım kullanacak vatandaşlara ücretsiz seyahat imkanı sunulacak. 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli raylı sistem hatlarında yolculardan ücret alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar, 23 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kapsamında üç büyükşehirde toplam beş raylı sistem hattı ücretsiz hizmet verecek.

29 EKİM'DE HANGİ ŞEHİRLERDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla alınan ücretsiz ulaşım kararı İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli hatları kapsıyor.

29 Ekim'de ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma hatları şöyle:

  • İstanbul: Marmaray
  • İstanbul: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • İstanbul: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
  • Ankara: Başkentray
  • İzmir: İZBAN

Bu hatlarda bayram günü seyahat eden vatandaşlar, herhangi bir ulaşım ücreti ödemeyecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

28 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim Çarşamba günü için Cumhurbaşkanı Kararı'nda ücretsiz ulaşım düzenlemesi yapılmadı. Ücretsiz seyahat uygulaması 29 Ekim Perşembe günü geçerli olacak. Bayram öncesinde farklı bir indirim veya ücretsiz ulaşım uygulaması yapılması ise ilgili belediyelerin ayrıca alacağı kararlara bağlı olacak.

29 EKİM'DE METRO, METROBÜS VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı için yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, belediyelere bağlı bütün ulaşım araçlarını kapsamıyor. İstanbul'da Marmaray ve kararda adı geçen iki raylı sistem hattının ücretsiz olacağı kesinleşti.

İETT otobüsleri, metrobüs ve vapurlardaki uygulamalar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşım kararlarına göre belirlenecek. Bu nedenle yolcuların belediye tarafından yapılacak güncel tarife ve sefer duyurularını da kontrol etmesi gerekiyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım! Marmaray, İZBAN, Başkentray...

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi şehirlerde geçerli? Cumhuriyet Bayramı ulaşım tarifesi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA