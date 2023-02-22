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Giriş Tarihi: 23.2.2023

29 müzede de fiziki yıkım yok

DHA
29 müzede de fiziki yıkım yok
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, tüm müze ve ören yerlerine yönelik çalışma başlattı. Depremlerden etkilenen illerde bulunan 29 müzede küçük hasarlar olmakla birlikte fiziki bir yıkım tespit edilmedi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, "Kardeş müzelerdeki güvenlik görevlilerimiz, müze uzmanlarımız ve müze müdürlerimiz deprem bölgesindeki müzelerimize gitmek üzere yola çıktı. Sabahın ilk ışıkları itibarıyla müzelerimize ulaşmış olduk. Müzelerdeki eserlerimizin güvenliğini sağladıktan sonra hasar tespit çalışmalarına başladık. Depremin ilk gününde müzelerimizde hasar tespit çalışmalarımızı bitirmiştik" dedi.



Coşkun, sadece Hatay Müzesi'nde bir blokta hasar olduğunu belirterek "Onun haricindeki müzelerimizde genel fiziki hasar yok denecek kadar az. Çok ufak sıvaların, boyaların, kaplamaların düştüğü örnekler var. Dünyanın en büyük iki mozaik müzesi olan Hatay Arkeoloji Müzesi ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde mozaiklerde tek bir hasar yok, tek bir parça bile yerinden oynamış değil. Saint Pierre Kilisesi'nde ise çevre duvarında dökülmekler var" diye konuştu.



Coşkun, depremlerden etkilenerek yıkılan Adıyaman'daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü'ndeki Kommagene Kralı II. Mithridates'in kız kardeşi Laodike ile tokalaşma sahnesinin bulunduğu sütunun, ilk gün kontrol altına alındığını, 'çalındı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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29 müzede de fiziki yıkım yok
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