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Giriş Tarihi: 19.10.2024 22:26

2'nci kattaki evinin balkonundan düşen öğretmen öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan evli, 2 çocuk babası Fatih Karakurt (44), evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

DHA
2’nci kattaki evinin balkonundan düşen öğretmen öldü

Olay, saat 17.30 sıralarında Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan evli, 2 çocuk babası Fatih Karakurt, evinin balkonunda bulunduğu sırada, iddiaya göre, başının dönmesi sonucu boşluğa düştü.

Karakurt'un düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakurt, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatih Karakurt'un eşi Tuğba Karakurt'un da Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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2'nci kattaki evinin balkonundan düşen öğretmen öldü
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