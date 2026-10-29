3 aracın karıştığı kazada hayatını kaybetmişti: Şehit polis memuru Tayfun Akalan dualarla uğurlandı!

Dün akşam saatlerinde Hakkari-Van kara yolu Güzeldere Tüneli güzergahında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Van ve Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli, Erzurum'un Şenkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Tayfun Akalın, hastanede şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Akalan'ın Başkale ilçesinde görevden döndüğü belirtildi.