Konya
'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 genç, hayatını kaybetti.
Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşayan Abdullah Öztaş (26), Ali Osman Altınbay (25) ve Ahmet Buğra Söyler (21), önceki gün il merkezine gitti. Akşam da Ilgın'a dönmek üzere yola çıktı. Ancak Abdullah Özbaş'ın kullandığı otomobil, Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Üç genç gece eve dönmeyince telefonla arayan aileleri, bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine aileler jandarmaya başvurdu. Dün sabah yol güzergâhını kontrol eden jandarma, şarampole yuvarlanmış otomobili gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 gencin de hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.