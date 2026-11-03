3 ay boyunca her gün tükettiler! Yaşadıkları değişim bilim insanlarını şaşırttı

İyileşmeler yaban mersini grubunda daha güçlü!

Üç ayın sonunda her iki grupta da depresif belirtilerde iyileşme kaydedildi. Ancak yaban mersini grubundaki katılımcılarda, plasebo grubuna kıyasla daha güçlü, çok daha tutarlı ve bireyler arası değişkenliği daha az olan iyileşmeler gözlemlendi.