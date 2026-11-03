3 ay boyunca her gün tükettiler! Yaşadıkları değişim bilim insanlarını şaşırttı

Özellikle yaş ilerledikçe veya günlük hareket alanı daraldıkça ortaya çıkan ruhsal çökkünlükle mücadele etmek her zaman kolay olmuyor. Harvard Tıp Okulu uzmanlarının 65 yaş üzeri bireylerle yürüttüğü yeni çalışma, sadece tabağımıza ekleyeceğimiz bir porsiyon meyvenin bağırsak-beyin aksı üzerinden zihnimizde nasıl bir rahatlama sağladığını kanıtladı.
ABD'deki Harvard Tıp Fakültesi'nden bir ekip tarafından yürütülen yeni bir pilot çalışmada, günlük bir doz yaban mersini tüketiminin yaşlı ve hareketsiz yetişkinlerde depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabileceğine dair önemli ipuçları elde edildi.
Bu grup, depresyona yakalanma riski son derece yüksek olan ancak egzersiz yapmak veya açık havada vakit geçirmek gibi depresyonla başa çıkmanın doğal yollarına kolayca erişemeyen kişilerden oluşuyor. Her gün yaban mersini yemek, depresyonu uzak tutmanın son derece basit ve sağlıklı bir yolu olabilir.
Journal of Nutrition, Health and Aging dergisinde yayınlanan çalışmaya 65 yaş ve üzeri, hafif depresyon belirtileri gösteren 18 kişi dahil edildi. Katılımcıların bir kısmına her gün 48 gram dondurulmuş yaban mersini tozu (yaklaşık 2 su bardağı taze yaban mersinine denk) verilirken, diğer gruba ise aynı miktarda plasebo tozu verildi.
Üç ayın sonunda her iki grupta da depresif belirtilerde iyileşme kaydedildi. Ancak yaban mersini grubundaki katılımcılarda, plasebo grubuna kıyasla daha güçlü, çok daha tutarlı ve bireyler arası değişkenliği daha az olan iyileşmeler gözlemlendi.
Moleküler beslenme uzmanı Courtney Millar liderliğindeki ekip, yaban mersini tüketen grupta kimyasal reaksiyonları tetikleyen bakteriyel enzimlerde net değişiklikler tespit etti. İncelenen 6 farklı bakteri enzimi geninin bolluğu değişti ve bunlardan 5 tanesinde doğrudan artış sağlandı.
Artış gösteren bu bakteriyel enzim genlerinden birinin, daha önce depresyonla doğrudan ilişkilendirilen ve beyinde kaygıyı azaltarak dinginlik sağlayan bir nörotransmitter olan gama-aminobütirik asit (GABA) üretiminde aktif rol oynadığı belirtiliyor.
Yaban mersininde bulunan zengin liflerin ve meyveye mavi rengini veren antosiyaninlerin (mavi pigmentler) bağırsak mikrobiyomunu doğrudan etkilediği zaten biliniyor. Araştırmacılar, bu bileşenlerin mikroplarla etkileşimini doğrulamak için daha ayrıntılı analizlerin gerektiğini ifade ediyor.
İstatistiki fark dar görünse de, günlük bir doz yaban mersini alma fikrinin yarattığı plasebo etkisi bile moralleri yükseltmeye yetti. Beyin ve bağırsak arasındaki karmaşık karşılıklı ilişki, beslenmenin ruh sağlığı üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha ortaya koyuyor.
Araştırmacılar bu pilot çalışmanın, gelecekte daha büyük ve çeşitli popülasyonlarla yapılacak deneylerin gücünü tahmin etmek amacıyla ön veri topladığını belirtiyor. Courtney Millar, "Verilerimiz öncül niteliktedir ve bu bağlantıyı araştırmak için ek çalışmalara ihtiyaç vardır" diyor.
Sonuç olarak çalışma, yaşlı yetişkinlerde günlük yaban mersini tüketiminin bağırsak bakterileri üzerinden ruh halini destekleyebileceğini gösteriyor. Pahalı takviyeler yerine mutfağa eklenecek bir porsiyon yaban mersini, zihinsel zindeliği korumada doğal bir alternatif sunuyor.
Kaynak: Sciense Alert