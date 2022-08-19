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Giriş Tarihi: 20.8.2022

3 bin 743 metrelik bayrağı tam 2 bin kişi taşıdı büyük zafer için dev bayrak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için 3 bin 743 metrelik bayrak yaptırdı. Guinness Rekorlar Kitabı’na da başvuran üniversitenin, önceki gün 2 bin kişiyle yaptığı bayrağı açma provası ise büyüledi

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
3 bin 743 metrelik bayrağı tam 2 bin kişi taşıdı büyük zafer için dev bayrak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 30 Ağustos'ta Büyük Zafer'in 100. yıldönümü için, 3 bin 743 metre boyunda, 1 metre 60 santimetre eninde ve yaklaşık bir ton ağırlığında bayrak yaptırdı. Avrupa Kütahyalılar Federasyonu'nun finanse ettiği Türk Kızılay Kütahya Şubesi'nin de desteğiyle yaptırılan dev bayrak, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıldönümünde Dumlupınar Şehitliği'nde açılacak. Üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde ise önceki gün bayrağı açma provası yapıldı. Prova kapsamında öğrenci, akademisyen ve üniversite personelinden oluşan 2 bin kişi, dev bayrağı yaklaşık 1.5 saatte açabildi. Provaya, Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrenciler de katıldı. Bayrağın toplanması ise yaklaşık 3 saat sürdü.

GUINNESS'E ADAY
Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, "Bayrakta, taşınması ve açması zor olduğu için forklift kullandık. Yürüyerek bayrağı açtığımız provada, çok güzel bir görüntü elde ettik. Üniversitemizin neredeyse bütün yolları bayrakla kaplandı. Herkes çok etkilendi ve büyük ilgi gösterdi. 87 ülkeden öğrencilerimiz var. Beni en çok etkileyen olaylardan biri de onlarca ülkeden çok farklı insanların bayrağımızı taşıması ve taşırken de bundan memnuniyet duymasıydı. Her şey planlandı. 30 Ağustos'ta da, vatandaşlarımızın da aralarında bulunduğu 2 binden fazla kişiyle, şehitlikte, Türkiye'de şu ana kadar açılmış en uzun Türk bayrağını açarak, tarihe kazınacak bir görsel elde edeceğiz. Binlerce ay yıldızdan oluşan bayraktan tutarak projede yer almak isteyen herkesi Dumlupınar'a davet ediyorum. Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat ettik, işlemler sürüyor" dedi.

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3 bin 743 metrelik bayrağı tam 2 bin kişi taşıdı büyük zafer için dev bayrak
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