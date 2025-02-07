3 bin yıllık antik alanda kaçak kazı: Üzerlerinden çıkanlar şoke etti!

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca, merkez ilçe Çemçeli Köyü Örtülü Mezrası'nda bulunan ve 3 bin yıllık antik yerleşim alanı olan Rabat 1'nci derece Sit Alanı'nda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Üç kişi ile birlikte suçta kullanılan, 1 tarama cihazı, 2 el dedektörü, 1 metal arama dedektörü, 1 çekic, 1 el feneri, 1 çift iş eldiveni ele geçirildi. Jandarmaya götürülen Şüpheliler hakkında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.