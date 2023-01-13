3 çocuk annesi doktor Aslıhan evinde ölü bulundu

3 çocuk annesi Uzun'un cansız bedeni, polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Aslıhan Uzun için Osmanlı Can Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye doktor Aslıhan Uzun'un 3 çocuğu, yakınları ve sağlık personeli katıldı. Aslıhan Uzun, Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.