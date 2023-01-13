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Giriş Tarihi: 13.1.2023 16:01

3 çocuk annesi doktor Aslıhan evinde ölü bulundu

Tekirdağ'da yaşayan 3 çocuk annesi doktor Aslıhan Uzun (49), dün evinde ölü bulundu. Uzun, bugün toprağa verildi.

DHA
3 çocuk annesi doktor Aslıhan evinde ölü bulundu

Tekirdağ Dr. Fehmi Cumaloğlu Şehir Hastanesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Uzun'dan haber alamayan yakınları, dün Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu sitedeki evine gitti. Eve giren yakınları, Uzun'u hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uzun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 çocuk annesi Uzun'un cansız bedeni, polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Aslıhan Uzun için Osmanlı Can Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye doktor Aslıhan Uzun'un 3 çocuğu, yakınları ve sağlık personeli katıldı. Aslıhan Uzun, Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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3 çocuk annesi doktor Aslıhan evinde ölü bulundu
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