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Giriş Tarihi: 16.3.2025 14:35

3 gündür aranıyordu: 82 yaşındaki Şehzat Gevker'in cansız bedeni arazide bulundu!

Erzurum Palandöken'de Alzheimer hastası 82 yaşındaki Şehzat Gevker, 13 Mart günü 'Camiye gidiyorum' diyerek evinden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu boş arazide Gevker'in cansız bedenine ulaşıldı

3 gündür aranıyordu: 82 yaşındaki Şehzat Gevker’in cansız bedeni arazide bulundu!

Erzurum'un Palandöken İlçesi Yenişehir İkinci Marketler semtinde oturan ve üç çocuk babası emekli 82 yaşındaki Şehzat Gevker, 13 Mart'ta akşam saatlerinde camide gitmek için evden ayrılmıştı. Alzheimer hastası olan Şehzat Gevker'in eve dönmemesi üzerine oğlu Ünsal Gevker, babasının hayatından endişelenerek Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatmıştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşlı adam ile ilgili üzüntülü haberi bu gün geldi. Şehzat Gevker'in cansız bedeni Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Tokiler mevkiinin üst tarafında boş arazide, inşaat çalışanları tarafından bulundu ve polis bildirildi. Aynı zamanda tansiyon ve şeker hastası olan yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı. Olay ilgili soruşturma ve inceleme sürüyor.

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3 gündür aranıyordu: 82 yaşındaki Şehzat Gevker'in cansız bedeni arazide bulundu!
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