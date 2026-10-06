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Giriş Tarihi: 6.10.2026

3 ilde zehir tacirlerine darbe: 111 kişi gözaltında

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3 ilde zehir tacirlerine darbe: 111 kişi gözaltında
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Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Daire Başkanlığı ekipleri uyuşturucu satan ve kullanan şüphelilere yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı.

Takibin ardından dün Aydın'ın Çine ilçesi ile Muğla ve Denizli illerinde belirlenen 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda satışa hazır çeşitli miktar ve türlerde uyuşturucu maddenin yanı sıra 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, 3 tabanca, çok sayıda tabanca fişeği ve elektronik terazi ele geçirildi.

#AYDIN #MUĞLA #DENİZLİ
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3 ilde zehir tacirlerine darbe: 111 kişi gözaltında
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