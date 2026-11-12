3 kadın hırsız düğünde takılan altınları çaldı

Olay, 9 Kasım'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 792 sokaktaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın, Ahmet Kaya'nın evine girdi. Hırsızlar, yatak odasındaki çekmecede bulunan altın ve dövizleri çalıp kaçtı. Şüpheli kadınların eve girmesi ve evden çıkma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayını fark eden Kaya, soluğu poliste aldı. Şikayet üzerine polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

TÜM BİRİKİMİMİZİ ÇALDILAR

Gazetecilere konuşan Ahmet Kaya, "Ben inşaatçı olduğum için şehir dışına çıkmak zorunda kaldım. Eşim de evde tek başına kalamadığı için babasının yanına gidiyordu. Giderken altınlarını da beraberinde götürmek istedi. O sırada altınların yerinde olmadığını fark etti. Evi iyice aradık. Altınların kaybolduğundan emin olmak istedik. Bulamayınca herkes birbirinden şüphelenmeye başladı. Bu evde iki kişi yaşıyor. Altınları kim alabilir diye düşündük. Kamera kayıtlarına baktık. Biz evde yokken üç kadının içeri girdiğini gördük. İnşaatçılık yaparak biriktirdiğim parayı ve düğünde takılan altınlarımızı yani tüm birikimimi çaldılar. Maddi kaybımız yaklaşık 1 milyon lira. Bütün birikimimizi aldılar, her şeyimizi aldılar. Yakalanmalarını istiyorum" dedi.