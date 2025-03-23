3 kardeşin DMD ile mücadelesi

Van'da yaşayan Necmettin ve Nezire Sönmez çiftinin çocukları Helin (21), Umut (18) ve Davut (15) doğuştan DMD kas hastalığı ile mücadele ediyor. Yıllarca köyde yaşayan ve kendi geçimlerini sağlamakta bile güçlük çeken Sönmez çifti, çocukları için şehir merkezine yerleşti. Hayata Bir Dokunuş Derneğinin yardımları ile yaşamlarını devam ettirebilen aile, İpekyolu ilçesinde bir hayırseverin kirasını ödediği evde kalıyor. Bugüne kadar tedavi olamayan, konuşamayan ve yürüyemeyen Sönmez kardeşler, tedavi olabilmek için yardım bekliyor. Tüm olumsuzlukları rağmen, 3 kardeşin yüzünden gülücükler eksik olmuyor.