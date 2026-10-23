3 katlı binanın zemini çöktü! 40 kişi tahliye edildi; Çökmenin nedeni belli oldu...

Mersin Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1305 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada zemin kayması meydana geldi. Binanın zemin katındaki balkonun altında oluşan çatlaklar gören bina sakinleri olayı 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan 40 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye yerleştirildi.

AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, binaya eklenti olarak yapılan bahçe peyzajındaki tretuvarın altında bulunan rögarın taşması sonucu toprak kayması meydana geldiği ve bu sebepten dolayı zemin kat balkonunun altında çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Binaya giriş çıkışlar yasaklanırken olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.