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Giriş Tarihi: 1.10.2026 15:12

3. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir inşaatın 3. katından beton zemine düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
3. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaat alalından 8 yaşındaki Yusuf A. henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaatın 3. katından beton zemine düştü. Çocuğun zemine düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan küçük çocuk, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ŞANLIURFA #KARAKÖPRÜ
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3. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
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