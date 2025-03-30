3 otomobilin karıştığı kazada; 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Göze Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, henüz sürücülerinin adı öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve diğer ekipler, araçlarda sıkışan yaralılara kurtarma çalışması başlattı.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleri yaptıktan sonra 1'i ağır 10 yaralıyı ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Tuğba Koç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.