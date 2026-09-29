3 saatte 11 iş yerini soyan zanlılar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesinde geçtiğimiz gece girdikleri 11 iş yerinde kasalardaki yaklaşık 65 bin lirayı çalan 3 kişinin yakalanması için Zara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 22 bin 160 lira para, 1 bıçak, 1 muşta ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 0,15 gram madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Zara Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.