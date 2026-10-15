Haberler Yaşam Haberleri 3 saatte 1.500 kasa avladılar! Tanesi 40 liraya kadar düştü
Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:04

3 saatte 1.500 kasa avladılar! Tanesi 40 liraya kadar düştü

Bartın'ın Amasra ilçesinden denize açılan balıkçılar, Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında yaklaşık 3 saatte 15 bin palamut avladı. İki ağ attılar, tekne kasalarla doldu. 1.500 kasa balıkla limana dönen balıkçı, daha önce hiç bu kadar balık tutmadığını söyledi.

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HİLAL AYTAÇ Yaşam
3 saatte 1.500 kasa avladılar! Tanesi 40 liraya kadar düştü
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Karadeniz'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. Bartın'ın Amasra ilçesinden denize açılan balıkçılar, Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında yaklaşık 3 saatte 15 bin palamut avladı. 1.500 kasa dolusu balıkla Cide Limanı'na yanaşan teknedeki palamutların tanesi, 40 liraya kadar düştü.

3 saatte 1.500 kasa avladılar! Tanesi 40 liraya kadar düştü

Tekne, Amasra Limanı'ndan öğle saatlerinde denize açıldı. Cide açıklarında iki kez ağ atan balıkçılar, akşamüstü Cide Limanı'na ulaştı.

3 saatte 1.500 kasa avladılar! Tanesi 40 liraya kadar düştü

Balıkçı Davut Azaklı'nın anlattığına göre iki ağda toplam yaklaşık 15 bin palamut yakalandı. Bunlar 1.500 kasaya doldurularak karaya çıkarıldı.

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3 saatte 1.500 kasa avladılar! Tanesi 40 liraya kadar düştü

Rakamlar birbiriyle uyumlu: 1.500 kasa ve 15 bin balık, kasa başına yaklaşık 10 palamut demek. Palamutların tanesi yaklaşık 1 kilogram olduğu için toplam av, yaklaşık 15 ton civarında bir miktara işaret ediyor.

3 saatte 1.500 kasa avladılar! Tanesi 40 liraya kadar düştü

"BU KADAR BALIK TUTMAMIŞTIM"

Azaklı, bu sezon palamutun beklentilerinin çok üzerinde bol olduğunu söyledi. Bu avın kendi geçmişinin en yüksek miktarı olduğunu belirten Azaklı, daha önce en fazla yaklaşık bin kasa balık tuttuklarını, 1.500 kasaya ise ilk kez ulaştıklarını anlattı.

3 saatte 1.500 kasa avladılar! Tanesi 40 liraya kadar düştü

Avın 2-3 saat içinde gerçekleştiğini de ekledi.

3 saatte 1.500 kasa avladılar! Tanesi 40 liraya kadar düştü

FİYAT 40 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Palamutun tanesi bu bolluk nedeniyle 40 liraya kadar geriledi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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3 saatte 1.500 kasa avladılar! Tanesi 40 liraya kadar düştü
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