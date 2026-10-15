3 saatte 1.500 kasa avladılar! Tanesi 40 liraya kadar düştü

Karadeniz'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. Bartın'ın Amasra ilçesinden denize açılan balıkçılar, Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında yaklaşık 3 saatte 15 bin palamut avladı. 1.500 kasa dolusu balıkla Cide Limanı'na yanaşan teknedeki palamutların tanesi, 40 liraya kadar düştü.
Tekne, Amasra Limanı'ndan öğle saatlerinde denize açıldı. Cide açıklarında iki kez ağ atan balıkçılar, akşamüstü Cide Limanı'na ulaştı.
Rakamlar birbiriyle uyumlu: 1.500 kasa ve 15 bin balık, kasa başına yaklaşık 10 palamut demek. Palamutların tanesi yaklaşık 1 kilogram olduğu için toplam av, yaklaşık 15 ton civarında bir miktara işaret ediyor.
Azaklı, bu sezon palamutun beklentilerinin çok üzerinde bol olduğunu söyledi. Bu avın kendi geçmişinin en yüksek miktarı olduğunu belirten Azaklı, daha önce en fazla yaklaşık bin kasa balık tuttuklarını, 1.500 kasaya ise ilk kez ulaştıklarını anlattı.
Avın 2-3 saat içinde gerçekleştiğini de ekledi.