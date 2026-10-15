3 saatte 1.500 kasa avladılar! Tanesi 40 liraya kadar düştü

"BU KADAR BALIK TUTMAMIŞTIM"

Azaklı, bu sezon palamutun beklentilerinin çok üzerinde bol olduğunu söyledi. Bu avın kendi geçmişinin en yüksek miktarı olduğunu belirten Azaklı, daha önce en fazla yaklaşık bin kasa balık tuttuklarını, 1.500 kasaya ise ilk kez ulaştıklarını anlattı.