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Giriş Tarihi: 31.8.2023 18:17 Son Güncelleme: 31.8.2023 18:18

3 yaşındaki çocuğu fidye için kaçıranlar tutuklandı

Bakırköy'e bağlı Ataköy'de 3 yaşındaki S.C.'yi fidye için kaçıran Cevher K., Osman K. ve Mustafa B. sevk edildikleri Bakırköy Adliyesi'nde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3 yaşındaki çocuğu fidye için kaçıranlar tutuklandı

İstanbul Ataköy'de önceki akşam S.C. adlı 3 yaşındaki kız çocuğu fidyeciler tarafından kaçırıldı. Minik kızın bakıcısını darp edip elinden alarak kaçan 3 şüpheli şüpheli, henüz parayı isteyemeden Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonla 9 ayrı yere baskın yapılarak 7 saat sonra Kağıthane'de saklandıkları evde yakalandı. S., kafe işletmecisi olan ailesine kavuşurken yakalanan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Cevher K., Osman K. ve Mustafa B., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3 yaşındaki çocuğu fidye için kaçıranlar tutuklandı
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