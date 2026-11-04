3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eski eşini öldürmüştü! Sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Yıldırım ilçesinde 27 Ağustos 2025 tarihinde işlenen korkunç cinayette, Doğan Ş, eski eşi Sevgi Yandık'ı konuşma bahanesiyle buluşmaya davet etti. Yanına 3 yaşındaki çocuğunu da alan genç kadın, bir çocuk parkında Doğan Ş ile buluştu. İkili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Doğan Ş, yanında getirdiği bıçakla genç kadına saldırdı. Çocuğunun gözleri önünde kanlar içinde kalan kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırılan Sevgi Yandık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Önce olay yerinden kaçan daha sonra ise Polis Merkezine giderek teslim olan Doğan Ş, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS

Bursa'da görülen ve Kadın Derneklerinin de yakından takip ettiği karar duruşmasında Mahkeme Heyeti, Sevgi Yandık'ı öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Heyet aynı zamanda, sanık lehine herhangi bir ceza indirimi uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti.