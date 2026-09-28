3 yıldır çalıştığı fabrikada hayatını kaybetti

Olay, dün Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan MKE Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde meydana geldi. Rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında yaşanan iş kazasında 2'si ağır olmak üzere 4 personel yaralandı. Yaralılar, olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan bakım onarım işçisi Ferhat Öz, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. MKE'de yaklaşık 3 yıldır çalışan Öz'ün 31 yaşında, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

CENAZESİ KIRIKKALE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Ferhat Öz'ün cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan Öz'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye götürüldü. Öz için bugün ikindi namazının ardından Kırıkkale'deki Nokta Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Ferhat Öz, cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan, iş kazasında yaralanan diğer personelin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.