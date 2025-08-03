30 Ağustos resmi tatil mi, 2025 yılında hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım!

Her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli dönüm noktalarından biri olarak resmi takvimde yerini alıyor. 2025 yılına ait güncel takvimin paylaşılmasıyla birlikte, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları, "30 Ağustos tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki 30 Ağustos 2025 resmi tatil olacak mı?
2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi Gazete ve resmi takvimlerde ulusal bayram olarak işaretlenen bu gün, Türkiye genelinde kutlanacak.
Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da kamu kurumları, bankalar, poliklinikler bu tarihte kapalı olacak. Tatilin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bazı çalışanlar için hafta içi bir izin durumu söz konusu olmayacak.
30 Ağustos 2025 günü resmi tatil olması nedeniyle ve cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte;
Devlet daireleri (nüfus müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler vb.) kapalı olacak.
Bankalar, yalnızca dijital kanallar üzerinden hizmet vermeye devam edecek, şubeler kapalı olacak.
PTT şubeleri hizmet vermeyecek.