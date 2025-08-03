Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos resmi tatil mi, 2025 yılında hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım!
Giriş Tarihi: 3.8.2025 14:16

30 Ağustos resmi tatil mi, 2025 yılında hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım!

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken tatil planı yapan milyonlarca kişi merakla resmi tatil durumunu araştırıyor. Resmi kurumlar, bankalar ve noterler açık mı sorusu gündeme gelirken, 2025 yılı resmi tatil takvimi referans alınıyor. Peki 30 Ağustos 2025 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte, yanıtı:

30 Ağustos resmi tatil mi, 2025 yılında hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım!

Her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli dönüm noktalarından biri olarak resmi takvimde yerini alıyor. 2025 yılına ait güncel takvimin paylaşılmasıyla birlikte, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları, "30 Ağustos tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki 30 Ağustos 2025 resmi tatil olacak mı?

30 AĞUSTOS 2025 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi Gazete ve resmi takvimlerde ulusal bayram olarak işaretlenen bu gün, Türkiye genelinde kutlanacak.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da kamu kurumları, bankalar, poliklinikler bu tarihte kapalı olacak. Tatilin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bazı çalışanlar için hafta içi bir izin durumu söz konusu olmayacak.

RESMİ KURUMLAR 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

30 Ağustos 2025 günü resmi tatil olması nedeniyle ve cumartesi gününe denk gelmesiyle birlikte;

Devlet daireleri (nüfus müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler vb.) kapalı olacak.

Bankalar, yalnızca dijital kanallar üzerinden hizmet vermeye devam edecek, şubeler kapalı olacak.

PTT şubeleri hizmet vermeyecek.

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30 Ağustos resmi tatil mi, 2025 yılında hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım!
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