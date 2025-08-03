30 Ağustos resmi tatil mi, 2025 yılında hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım!

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da kamu kurumları, bankalar, poliklinikler bu tarihte kapalı olacak. Tatilin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bazı çalışanlar için hafta içi bir izin durumu söz konusu olmayacak.