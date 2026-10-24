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Giriş Tarihi: 24.10.2026

30 dakikalık hareket bile yeter

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30 dakikalık hareket bile yeter
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Hareketsiz yaşam tarzı kansere yakalanma riskini artırıyor ancak uzmanlara göre, her gün fiziksel aktivite süresini sadece 30 dakika artırmak bile fark yaratmaya yetiyor. Federal araştırmalara göre ABD'deki yetişkinlerin 4'te biri masa başında, otomobilde, koltukta ve başka yerlerde günde ortalama 8 saat oturuyor. Independent sitesinin haberine Glasgow Üniversitesi'nin bu yaz yayımladığı bir araştırma ise her gün yaklaşık 30 dakika boyunca kalkmadan oturmanın kanser riskinin artmasıyla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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