30 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! 9 yıllık firar Gaziosmanpaşa’da son buldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar ile firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda; mala zarar verme, yaralama, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ve hırsızlık gibi suçlardan hakkında toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şenol Ç.'nin Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

GECEKONDULARI MESKEN TUTMUŞ

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Şenol Ç.'nin, üç çocuğu ve imam nikahlı eşi Kadriye A. ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Firari hükümlünün, İstanbul'un farklı semtlerinde gecekonduların yoğun olduğu mahallelerde belirli aralıklarla kalarak yaklaşık 9 yıldır güvenlik güçlerinden saklandığı belirlendi.

2017'DEKİ KAVGADA ADI GEÇMİŞ

Şenol Ç.'nin 2017 yılında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde yakın arkadaşı İlker F. ile birlikte alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgaya karıştığı öğrenildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan Şenol Ç.'nin tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldığı, daha sonra tahliye edildiği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şenol Ç.'nin, tahliyesinin ardından firari olarak arandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.